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فیلم سینمایی «مرز»، از شبکه نمایش، مجموعه «کنتِ مونت کریستو»، از شبکه چهار، مستند مسابقه «دلیران» از شبکه نهال و فیلم سینمایی «عملیات آژاکس» از شبکه سه پخش میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مرز» به کارگردانی جمشید حیدری امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
«مرز» به نویسندگی سیروس الوند، روایتی از همبستگی، مسئولیتپذیری و دفاع مردمی را به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اهالی یک روستای مرزی با خطر حملهی نظامی ارتش دشمن مواجه میشوند. ریش سفید روستا اهالی را به مقاومت دعوت میکنند. یک استوار اخراجی ارتش به نام مختار، که تا آن لحظه از مردم کناره میگرفته، روستاییان را آموزش نظامی میدهد.
سعید راد، آهو خردمند، داوود رشیدی، مهری ودادیان و عزت الله رمضانی فر، از بازیگران این فیلم هستند.
مجموعه «کنتِ مونت کریستو» بر اساس رمانی به همین نام، اثر مشهور الکساندر دوما در هشت قسمت از شبکه چهار پخش می شود.
این مجموعه ۸ قسمتی محصول ۲۰۲۴ کشورهای ایتالیا و فرانسه از بامداد جمعه ۳۰ مرداد پخش و همان روز ساعات ۱۱ و ۱۷ بازپخش می شود.
این مجموعه یک درام ماجراجویانه است که آن را بیلی آگوست کارگردانی کرده و سم کلافین، آنا گرادوت و بلیک ریتسون در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
«کنتِ مونت کریستو»، درباره مردی جوان و بیگناه به نام ادموند دانتس است که قربانی توطئهای بیرحمانه میشود و پس از سالها زندان، به شکلی هوشمندانه به دنبال عدالت و انتقام میرود.
پخش فصل دوم مستند مسابقه «دلیران» با رویکرد تعاملی از پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۶ از شبکه نهال آغاز میشود.
این مستندمسابقه که به عنوان نخستین تجربه تعاملی رسانه ملی شناخته می شود، با حضور ۱۲ نوجوان نخبه از اقصی نقاط کشور تولید شده است، .
در این فصل، دو گروه شرکت کننده در دو اقلیم کاملاً متفاوت طبیعت بکر چابهار و جنگلهای مازندران قرار میگیرند تا در مسیری پر از آزمونهای دشوار، برای رسیدن به «گنج بزرگ» دلیران، به رقابت با یکدیگر بپردازد.
مسابقه «دلیران» روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۶ پخش و ساعت ۲۰ بازپخش می شود.
همزمان با ۲۸ مرداد و کودتای ۱۳۳۲، شبکه سه فیلم سینمایی «عملیات آژاکس» به کارگردانی محمدرضا ورزی را امروز ساعت ۱۵:۰۰ پخش میکند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «عملیات آژاکس»، کودتایی طراحیشده توسط آمریکا و انگلیس، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا شاه پهلوی را به قدرت بازگرداند. این اقدام در واکنش به نهضت ملیشدن نفت به رهبری محمد مصدق صورت گرفت. فیلم به موانعی که دولت استعمارگر انگلیس برای جلوگیری از ملیشدن صنعت نفت ایجاد کرد، میپردازد.