۶ مورد مرگ ناشی از گزش سگ مبتلا به هاری در استان البرز
رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به روند صعودی حیوانگزیدگی در استان گفت: میزان بروز حیوانگزیدگی در البرز از متوسط کشوری بالاتر است و طی ۶ سال گذشته، ۶ مورد مرگ ناشی از گزش سگ مبتلا به هاری در استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، شیرین تسلیمی، رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: آمار حیوانگزیدگی در استان روندی صعودی داشته و میزان بروز این موارد در البرز از متوسط کشوری بالاتر است. این واحدها پاسخگوی افرادی هستند که در معرض گزش یا گازگرفتگی حیوانات قرار گرفتهاند و آموزش اصول پیشگیری از مواجهه با سگها، بهویژه برای دانشآموزان، از برنامههای مهم این حوزه است.
تسلیمی با تأکید بر اهمیت رفتار صحیح در هنگام مواجهه با سگها در این برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تلاش کردهایم با همکاری آموزش و پرورش، دانشآموزان را نسبت به نحوه پیشگیری از حمله حیوانات و اقدامات لازم پس از گزش آگاه کنیم، چراکه تماس با حیوان آلوده یا ترشحات و مخاط آن میتواند زمینه انتقال بیماری را فراهم کند.
رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، ساماندهی جمعیت سگهای بلاصاحب، مدیریت پسماند و واکسیناسیون حیوانات خانگی را از عوامل مؤثر در کنترل بیماری هاری دانست و گفت: واکسیناسیون سگهای خانگی میتواند نقش قابل توجهی در کاهش گردش ویروس هاری داشته باشد.
وی به مجری سیمای البرز افزود: در شش سال گذشته، ۶ مورد مرگ ناشی از گزش سگ مبتلا به هاری در استان البرز ثبت شده است. البته علاوه بر هاری، بیماریها و عوارض دیگری نیز در پی حیوانگزیدگی ایجاد میشود که نیازمند توجه و اقدامات پیشگیرانه است.
تسلیمی درباره آمار حیوانگزیدگی در کشور و جایگاه البرز نیز گفت: آمارهای ثبتشده در این زمینه باید با توجه به شیوه جمعآوری و ثبت اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است در برخی موارد ثبت دقیق انجام نشده باشد.
وی در پایان این گفتوگو تلویزیونی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، البرز از نظر میزان بروز حیوانگزیدگی بالاتر از متوسط کشوری قرار دارد، اما ادعای قرار گرفتن استان در رتبه نخست کشور از نظر حیوانگزیدگی را تأیید نمیکنم.