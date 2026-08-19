به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت گفت:در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا وبرخورد با جابه‌جایی و عرضه خارج از شبکه اقلام وکالا‌های اساسی، ماموران انتظامی شهرستان، هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری دربازرسی از یک دستگاه کامیون یخچال دار مقدار ۸۰۰ کیلوگرم میگوی خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون مجوز‌های قانونی به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف وتوقیف کردند.

سرهنگ احمد سپهوند افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع برای اجرای مراحل قانونی و تعیین تکلیف محموله کشف شده در اختیار مرجع مربوط قرار گرفت.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص قاچاق کالا یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.