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۸۰۰ کیلوگرم میگوی خارج از شبکه توزیع و بدون مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در بویینمیاندشت کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت گفت:در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا وبرخورد با جابهجایی و عرضه خارج از شبکه اقلام وکالاهای اساسی، ماموران انتظامی شهرستان، هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری دربازرسی از یک دستگاه کامیون یخچال دار مقدار ۸۰۰ کیلوگرم میگوی خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون مجوزهای قانونی به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف وتوقیف کردند.
سرهنگ احمد سپهوند افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع برای اجرای مراحل قانونی و تعیین تکلیف محموله کشف شده در اختیار مرجع مربوط قرار گرفت.
وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص قاچاق کالا یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.