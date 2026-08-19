استاندار آذربایجان‌غربی در هفته فرهنگی ارومیه، از نمایشگاه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی در تالار وحدت این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه برنامه‌های هفته فرهنگی ارومیه، از نمایشگاه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی در تالار وحدت این شهر بازدید و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، آثار و محصولات هنرمندان و فعالان این حوزه قرار گرفت.

این نمایشگاه با حضور ۷۵ هنرمند و فعال حوزه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی، جلوه‌ای از هنر، هویت و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی آذربایجان‌غربی را به نمایش گذاشته است.

غرفه‌های نمایشگاه، روایتگر بخشی از ظرفیت‌های بومی استان در حوزه‌هایی همچون صنایع‌دستی، سوغات، مشاغل خانگی و محصولات مرتبط با فرهنگ و هویت منطقه است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند در مسیر رونق اقتصادی، اشتغال و توسعه گردشگری مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، حمایت از تولیدات بومی و پیوند میان هنر، کارآفرینی و بازار فراهم کرده است.