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استاندار آذربایجانغربی در هفته فرهنگی ارومیه، از نمایشگاه صنایعدستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی در تالار وحدت این شهر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در ادامه برنامههای هفته فرهنگی ارومیه، از نمایشگاه صنایعدستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی در تالار وحدت این شهر بازدید و از نزدیک در جریان توانمندیها، آثار و محصولات هنرمندان و فعالان این حوزه قرار گرفت.
این نمایشگاه با حضور ۷۵ هنرمند و فعال حوزه صنایعدستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی، جلوهای از هنر، هویت و ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی آذربایجانغربی را به نمایش گذاشته است.
غرفههای نمایشگاه، روایتگر بخشی از ظرفیتهای بومی استان در حوزههایی همچون صنایعدستی، سوغات، مشاغل خانگی و محصولات مرتبط با فرهنگ و هویت منطقه است؛ ظرفیتهایی که میتوانند در مسیر رونق اقتصادی، اشتغال و توسعه گردشگری مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان استان، حمایت از تولیدات بومی و پیوند میان هنر، کارآفرینی و بازار فراهم کرده است.