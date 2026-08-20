به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی ستاد زکات در کاشان گفت: از ابتدای امسال تا کنون، بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال زکات واجب، مستحب و فطریه از کشاورزان در استان جمع آوری شده است.

حجت الاسلام رنجبر افزود: بیش از ۵۰۰ روستا این استان در پرداخت زکات نقش دارند.

وی گفت: سه هزار اصله درخت تاکنون در طرح شجره طیبه قرار گرفته‌اند.

فرماندارکاشان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی زکات در جامعه، گفت: این فریضه الهی وظیفه‌ای همگانی در راستای برقراری عدالت اجتماعی است و تحقق آن تنها با احساس مسئولیت مردم، مسئولان و کارکنان امکان‌پذیر خواهد بود.

مجتبی راعی با اشاره به اینکه دوتن گل محمدی و ۳ هزار لیتر لیترگلاب را گلکاران به زکات اختصاص داده‌اند افزود: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۷۰ میلیاردریال زکات در کاشان جمع آوری شده است.