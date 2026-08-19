به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «شیون کُلیائی» از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در بخش اکران «هنروتجربه» پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان سینمای مستند قرار می‌گیرد.

فیلم مستند سینمایی «شیون کُلیائی» ساخته زانیار عزیزی نگاهی به منطقه کُلیائی در استان کرمانشاه دارد؛ منطقه‌ای که از نظر تاریخ، فرهنگ و هنر موسیقی، پیشینه‌ای غنی و منحصربه‌فردی دارد.

این مستند با تمرکز بر موسیقی فولکلور، تاریخ و آئین‌های این خطه از ایران، تلاش می‌کند بخشی از فرهنگ و میراث موسیقایی منطقه کُلیائی را ثبت و روایت کند.

این فیلم پیش‌ از این در قالب اکران سینمایی گروه «هنروتجربه» به‌نمایش‌ درآمده و اکران آنلاین آن در هاشور، ادامه مسیر نمایش این مستند برای مخاطبان سراسر کشور است.