به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جانشین فرمانده فراجا گفت: فرماندهی انتظامی وظیفه ذاتی خود را در قالب پلیس برای تامین امنیت داخلی کشور انجام می‌دهد و از سویی آماده جنگ با تهدیدات احتمالی استکبار جهانی در مرز‌های ایران اسلامی است.

سردار سرتیپ قاسم رضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه با اشاره به این که امروز یکی از منسجم‌ترین سازمان‌ها در کشور سازمان انتظامی است افزود: پلیس وظیفه تامین امنیت برای همه مردم را دارد و افتخار می‌کند که از مردم برای مردم و در خدمت مردم باشد.

او با اشاره به نقش رزمندگان آذربایجان غربی در پاسداری از مرز‌های ایران اسلامی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی سابقه درخشانی در آمادگی عملیاتی در برابر تهدیدات دشمنان را دارد.

جانشین فرمانده فراجا با تاکید بر این که انتظامی با تبعیت محض از ولایت فقیه آماده جانفشانی برای ملت بزرگ ایران است تصریح کرد: انتظامی امروز به نیروی مقاومت کشور تبدیل شده و علی رغم حملات دشمنان خدمات انتظامی در کشور تعطیل نشده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار با قدردانی از زحمات فرمانده انتظامی در تامین امنیت کشور گفت: پلیس امروز تکیه گاهی امن برای همه ماست و این نشان دهنده تلاش فرماندهان و نیرو‌های تحت امر آنها است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با ابراز رضایت از عملکرد فرمانده سابق انتظامی آذربایجان غربی برای فرمانده جدید نیز آرزوی موفقیت کرد و افزود: دائم الذکر بودن یکی از ویژگی‌های بارز نیرو‌های نظامی و انتظامی ماست و وقتی فرماندهی عوض می‌شود بهتر از گذشته جایگزین او می‌شود.

با حضور سردار سرتیپ رضایی جانشین فرمانده فراجا، سردار سرتیپ دوم جمال سلمانی به عنوان فرمانده جدید انتظامی آذربایجان غربی معرفی و از زحمات سردار سرتیپ دوم رحیم جهانبخش فرمانده سابق انتظامی استان نیز تجلیل شد.

سردار سرتیپ دوم جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان ایلام بود.