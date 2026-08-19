به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی، در جلسه شورای معاونین بهزیستی استان که با حضور سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان برگزار شد، از توانمندی‌ها و زیرساخت‌های گسترده این سازمان در استان خبر داد.

رسول بابایان با اشاره به مسئولیت‌های سنگین سازمان در سطح استان، افزود: آذربایجان غربی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، وظایف محوله را به نحو احسن انجام داده است. در حال حاضر ۱۴۲ مرکز مشاوره در سطح استان فعال هستند که نقش بسیار حیاتی در ارائه خدمات تخصصی و پیشگیری ایفا می‌کنند.

وی در ادامه به وضعیت مراکز نگهداری اشاره کرد و گفت: این سازمان دارای ۲۰ مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدبین (یا تحت حمایت) است که خدمات خود را ارائه می‌دهند. همچنین مرکز شیرخوارگان مهر ارومیه، نیز به عنوان یکی از مراکز استراتژیک و مهم در ارائه خدمات به نوزادان، از نقاط قوت استان محسوب می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به سامانه ۱۴۸۰ گفت: این سامانه در زمان وقوع جنگ و شرایط سخت به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت تمامی مردم استان بودند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات اجتماعی، خاطرنشان کرد که با بهره‌گیری از رهنمود‌های مدیریت کشوری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، استان توانسته است در طرح‌های ملی از جمله «طرح میزبان»، رتبه‌های برتری را کسب نماید.