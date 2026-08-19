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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان قرچک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس کلانتری با تشکیل یک تیم عملیاتی و انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی و مخفیگاه سارق شدند که با هماهنگی مقام قضایی طی انجام یک عملیات ضربتی متهم دستگیر ودر بازرسی انجام شده مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط شد که طی تحقیقات صورت گرفته از متهم توسط ماموران کلانتری ۱۱ مرکزی به ۱۲ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان قرچک اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهم، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.