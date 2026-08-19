جلسه ای با محوریت حمایت قضایی از سرمایه گذاری در اردبیل برگزار شد و سرمایه گذارانی که پای کار تولید ایستاده اند، پشت میز گفت و گو نشستند و مشکلاتشان را بی واسطه با مسئولان قضائی در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلسه ای با محوریت حمایت قضایی از سرمایه گذاری در اردبیل برگزار شد و سرمایه گذارانی که پای کار تولید ایستاده اند، پشت میز گفت و گو نشستند و مشکلاتشان را بی واسطه با مسئولان قضائی در میان گذاشتند.

خدادادی معاون دادگستری استان گفت: در این جلسه 10 مورد از مشکلات حوزه صنعت، تولید ، اشتغال و کارآفرینی استان بررسی شد.