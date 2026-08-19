به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدادی، مدیر مرکز آموزش محیط زیست کشور در این کارگاه آموزشی گفت: با توجه به اینکه حریق همواره یکی از تهدید‌های عرصه‌های منابع طبیعی به شمار می‌آید و دلایل انسانی و طبیعی همیشه در وقوع آتش سوزی‌ها دخیل است، برخورد علمی با موضوع حریق در ابعاد پیشگیری و اطفاء نیازمند برگزاری کارگاه‌های آموزشی متناسب با دانش روز است.

وی افزود: مدیران، کارشناسان و محیط بانان باید با این موضوع آشنا شوند و آن را به صورت علمی مدیریت کنند.

در ادامه این کارگاه آموزشی، عبدال دیانتی، مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد نیز هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش پیشگیری ازآتش سوزی و صیانت از منابع طبیعی با بهره گیری از آموزش‌های علمی و عملی عنوان کرد.

در این کارگاه دو روزه جمعی از مدیران، کارشناسان و محیط بانان استان‌های مرکزی، تهران، چهارمحال بختیاری، البرز و خوزستان حضور دارند.