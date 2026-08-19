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نشست تخصصی «تاثیر هوش مصنوعی بر ترجمه» در قالب دهمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دهمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» روز جمعه ۳۰ مرداد به برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع «تاثیر هوش مصنوعی بر ترجمه» توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر اختصاص پیدا کرده است.
آبتین گلکار مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، نرگس یزدی مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، حمید دشتی مترجم و مدرس ترجمه، محمدرضا ترک تتاری مترجم، نویسنده و مدرس ترجمه از جمله کارشناسانی هستند که در دهمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» با موضوع «تاثیرهوش مصنوعی بر ترجمعه» به ارائه نقطه نظرات خود میپردازند.
دهمین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقهمندان و مخاطبان آزاد است.
ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی، چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.