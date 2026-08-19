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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر از عملیات توزیع رایگان نهادههای مورد نیاز برای کنترل و مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانهای در سطح چهارصد و پنجاه هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به اهمیت حفظ سلامت محصولات باغی گفت: این اقدام در راستای حمایت از باغداران و کاهش خسارات احتمالی ناشی از شیوع این آفت خطرناک صورت گرفته است. تیمهای کارشناسی جهاد کشاورزی با حضور در مناطق باغی نسبت به توزیع اقلام مورد نیاز برای نصب تلههای جلبکننده و طعمهگذاری اقدام کردهاند تا از طغیان جمعیت آفت در فصول حساس پیشگیری به عمل آید.
سید اسماعیل حسینی افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت سلامت محصولات انجام میشود. و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با برگزاری دورههای آموزشی ترویجی در کنار توزیع نهادهها، باغداران را با روشهای نوین ردیابی و مدیریت تلفیقی این آفت آشنا میسازند تا با همافزایی دانش فنی و امکانات توزیع شده، خسارتهای باغات به حداقل برسد.
وی با تشریح اهمیت این اقدام در بخش کشاورزی گفت: اجرای برنامههای پیشگیرانه و مبارزه بیولوژیک و غیرشیمیایی با آفات نه تنها ضامن حفظ سرمایه باغداران است بلکه نقشی اساسی در تقویت اقتصاد مقاومتی و پایداری تولید ایفا میکند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر افزود: حمایت مستقیم از تولیدکنندگان با تامین نهادههای مورد نیاز، بخشی از استراتژی کلان سازمان برای صیانت از امنیت غذایی و کاهش هزینههای تولید است. با توجه به اهمیت صادرات محصولات باغی و تاثیر مستقیم سلامت میوه بر بازارهای هدف، این نظارتها و پشتیبانیها با جدیت دنبال میشود تا ضمن افزایش بهرهوری، شاهد رشد کمی و کیفی محصولات باغی شهرستان باشیم و بستری مناسب برای رفاه اقتصادی بهرهبرداران فراهم آید.