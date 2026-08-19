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نخستین اجلاس سالانه «همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی»، اول شهریورماه، همزمان با روز همدان، روز بزرگداشت حکیم ابوعلیسینا و روز پزشک در همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عضو شورای اسلامی شهر همدان و رئیس کمیسیون ارزشهای تمدنی شورا، با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی ابوعلیسینا و پیوند این دانشمند با همدان، گفت: پیوند نام همدان با بوعلیسینا و دانش طب ایرانی، ظرفیت مهمی برای تقویت هویت شهری و معرفی جایگاه تمدنی همدان در سطح ملی و بینالمللی است.
حجتالاسلام ناصر صفری افلاکی افزود: احیای هویت ایرانی و همدانی، معرفی جایگاه علمی بوعلیسینا، تقویت گردشگری همدان و بهرهگیری از ظرفیت طب ایرانی در حوزههای علمی، اقتصادی و گردشگری سلامت از مهمترین اهداف برگزاری این اجلاس است.
او با اشاره به ظرفیتهای همدان در زمینه گیاهان دارویی و تولید محصولات مرتبط با طب ایرانی، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این محصولات تأکید و تصریح کرد: توجه به این ظرفیتها میتواند زمینه ایجاد ارزش افزوده، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری سلامت در استان را فراهم کند.
عضو شورای اسلامی شهر همدان و رئیس کمیسیون ارزشهای تمدنی شورا همچنین با اشاره به تلاش برخی کشورها برای معرفی میراث طب سنتی خود در سطح جهانی، بر ضرورت معرفی جایگاه تاریخی همدان و بوعلیسینا در شکلگیری و توسعه دانش پزشکی تأکید کرد.
حجتالاسلام ناصر صفری افلاکی، ارزشهای تمدنی شورای اسلامی شهر همدان در پایان، همراهی رسانهها را برای معرفی این رویداد مهم دانست و گفت: هدف از برگزاری این اجلاس، قرار دادن دانش طب ایرانی و شخصیت بوعلیسینا در رأس ظرفیتهای تمدنی همدان و استفاده از این ظرفیت برای معرفی هرچه بیشتر شهر در سطح ملی و بینالمللی است.