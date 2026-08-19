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محور اصلی و محرک تجمعهای شبانه مردم ولایتمدار اصفهان یادآوری پیمان خونخواهی رهبر شهید ایران و تداوم مسیر «انتقام» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکتکنندگان در این اجتماعها با نگاهی به آینده و با تکیه بر آموزههای رهبر شهید، بر آن هستند که مسیر رسیدن به عدالت و حق، از دل همین شبهای بیداری و خستگیناپذیری میگذرد.
میزان مشارکت فعال در این میدان داریهای شبانه، نشاندهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم اصفهان است تا نسل جوان با آرمانهای بزرگ گذشتگان آشنا شوند و با بصیرت لازم، در برابر چالشهای پیش رو ایستادگی کنند.
مردم ولایتمدار اصفهان میگویند: این اجتماعات شبانه، نویدی برای روشن شدن مسیر و تبلور قدرتی برخاسته از دل ایمان و اراده استوار است؛ مسیری که مقصد نهایی آن، تحقق وعدههای الهی و پیروزی نهایی حق بر باطل است.