به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماع‌ها با نگاهی به آینده و با تکیه بر آموزه‌های رهبر شهید، بر آن هستند که مسیر رسیدن به عدالت و حق، از دل همین شب‌های بیداری و خستگی‌ناپذیری می‌گذرد.

میزان مشارکت فعال در این میدان داری‌های شبانه، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم اصفهان است تا نسل جوان با آرمان‌های بزرگ گذشتگان آشنا شوند و با بصیرت لازم، در برابر چالش‌های پیش رو ایستادگی کنند.

مردم ولایتمدار اصفهان می‌گویند: این اجتماعات شبانه، نویدی برای روشن شدن مسیر و تبلور قدرتی برخاسته از دل ایمان و اراده استوار است؛ مسیری که مقصد نهایی آن، تحقق وعده‌های الهی و پیروزی نهایی حق بر باطل است.