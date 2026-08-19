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استاندار خراسان جنوبی گفت: محور ماهیرود ـ فراه افغانستان تا دی ماه سال جاری تکمیل میشود و به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جریان سفر به کشور افغانستان با بیان اینکه طی دو سال گذشته نشستهای متعددی میان اتاقهای بازرگانی خراسان جنوبی و فراه در دو استان برگزار شده است، گفت: این تعاملات زمینه شناسایی ظرفیتها و پیگیری مطالبات مشترک را فراهم کرده و در سفر جاری نیز موضوعات مختلفی با رویکرد عملیاتی دنبال شد.
هاشمی تکمیل محور ارتباطی ماهیرود ـ فراه را یکی از مهمترین مطالبات و دستاوردهای این همکاریها عنوان کرد و گفت: این مسیر به طول ۱۱۷ کیلومتر، بیش از ۱۷ سال با وقفه مواجه بود و در سفر سال گذشته با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و فراه، برای آسفالت بیش از ۶۰ کیلومتر آن وعده داده شد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: این وعده محقق شده و بیش از ۶۰ کیلومتر از مسیر آسفالت شده است و رانندگان و فعالان اقتصادی از این مسیر بهرهمند هستند.
به گفته وی حدود ۶۰ کیلومتر باقیمانده نیز در حال پیگیری است و تلاش میکنیم پیش از آغاز فصل زمستان به بهرهبرداری برسد.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای مرز ماهیرود گفت: بر اساس اعلام سازمان گمرک کشور، گمرک ماهیرود در سال گذشته بهعنوان موفقترین گمرک کشور شناخته شد و در همین مدت، یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات از خراسان جنوبی به افغانستان انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون نیز واردات از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰۰ درصد افزایش داشته که این موضوع نشاندهنده ظرفیت قابل توجه دو کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی است.