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تیم پاراتکواندو ایران برای حضور در رقابتهای جام ریاست در منطقه آسیا از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) راهی شهر اسلامآباد کشور پاکستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پاراتکواندو ایران برای حضور در رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در منطقه آسیا G۳ پاکستان، با ۱۷ ورزشکار همراه مربیان و سرپرست عازم اسلامآباد شد.
رقابتهای پاراتکواندو جام ریاست آسیا روز جمعه برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران در این رویداد بینالمللی به مصاف رقبای خود میروند.
هدایت تیم مردان ایران در این مسابقات برعهده مهدی احمدی به عنوان سرمربی است و علی کریمی صابر نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد. در بخش زنان نیز عاطفه کشاورز سرمربیگری تیم را برعهده دارد و شقایق خانجانی به عنوان مربی، کادر فنی را همراهی میکند.
تیم پاراتکواندو ایران با هدف کسب موفقیت و افزایش امتیازات خود در مسیر رقابتهای بینالمللی، در این دوره از رقابتهای جام ریاست آسیا حضور خواهد داشت.