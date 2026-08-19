به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پاراتکواندو ایران برای حضور در رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در منطقه آسیا G۳ پاکستان، با ۱۷ ورزشکار همراه مربیان و سرپرست عازم اسلام‌آباد شد.

رقابت‌های پاراتکواندو جام ریاست آسیا روز جمعه برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران در این رویداد بین‌المللی به مصاف رقبای خود می‌روند.

هدایت تیم مردان ایران در این مسابقات برعهده مهدی احمدی به عنوان سرمربی است و علی کریمی صابر نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد. در بخش زنان نیز عاطفه کشاورز سرمربیگری تیم را برعهده دارد و شقایق خانجانی به عنوان مربی، کادر فنی را همراهی می‌کند.

تیم پاراتکواندو ایران با هدف کسب موفقیت و افزایش امتیازات خود در مسیر رقابت‌های بین‌المللی، در این دوره از رقابت‌های جام ریاست آسیا حضور خواهد داشت.