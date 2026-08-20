به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدمجتبی علوی‌مقدم در جریان بازدید از ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد گفت: این مجموعه از زیرساخت‌های شاخص ورزشی خراسان شمالی است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های ورزشی استان و میزبانی از رویداد‌های مختلف داشته باشد.

وی افزود: استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود ورزشی نیازمند توجه به زیرساخت‌ها، رفع نواقص و ساماندهی فضا‌های مختلف است و در این زمینه باید اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

علوی‌مقدم با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات ورزشگاه ۱۹ مهر، دستور‌های لازم را برای بررسی مسائل و پیگیری روند رفع آنها صادر کرد و خواستار ارائه راهکار‌های اجرایی برای ساماندهی این مجموعه شد.

وی گفت: ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد از ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی برخوردار است و باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان، ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی بتوانند بهره بیشتری از این مجموعه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد: رفع مشکلات و ساماندهی ورزشگاه می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از این مجموعه را فراهم کند و آن را به یکی از فضا‌های فعال ورزشی استان تبدیل کند.

علوی‌مقدم ادامه داد: مجموعه‌های ورزشی بزرگ علاوه بر نقش آنها در برگزاری مسابقات، می‌توانند زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی و تقویت ورزش قهرمانی باشند، از این رو نگهداری و بهره‌برداری مناسب از آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد با ظرفیت ۱۵ هزار نفر از مهم‌ترین مجموعه‌های ورزشی خراسان شمالی به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده است، اما به گفته مسئولان، ظرفیت‌های آن تاکنون به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.