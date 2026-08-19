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رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام جدیدترین ماموریتهای وزارت علوم به موسسه ISC را اعتبارسنجی دانشگاههای خارج از کشور و موسسههای غیرانتفاعی داخلی برشمرد و گفت: همه دانشگاههای خارجی اعتبارسنجی خواهند شد تا خانوادهها برای ثبتنام فرزندان خود در دانشگاههای معتبر و باکیفیت آسودهخاطر باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی علویانمهر در نشست با خبرنگاران افزود: پایگاه اطلاعاتی ISC شامل همه کتابها، مجلات، طرحهای پژوهشی، پایاننامهها و نسخ خطی میشود که ما باید اطلاعات کتابشناسی کاملی از آنها داشته باشیم تا به خوبی پاسخگوی نیاز اطلاعاتی پژوهشگران باشیم.
وی گفت: از سال گذشته با وجود همه مشکلات کشور از جمله تحریم، جنگ تحمیلی و اختلالات اینترنت، حرکت خود را در این مسیر آغاز کردیم و این عملکرد قابلقبول بوده است.
علویانمهر ادامه داد: گنجینه نسخ خطی پایگاه استنادی تقریبا تکمیل شده و در زمینه مجلات و مقالات نیز اگرچه با سرعت مطلوب جلو نرفتهایم، اما اگر کشور دچار جنگ و اختلال اینترنت نشود، تا پایان سال هدف برنامه هفتم محقق خواهد شد.
ادغام سامانههای ساطع و سمات در پنجره واحد «نان»
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با انتقاد از موازیکاری در حوزههای مختلف مدیریتی کشور گفت: هدف از راهاندازی سامانه جامع نان، ایجاد پنجره واحدی برای گردآوری و اتصال ایدهها و نیازها در همه بخشها و وزارتخانهها بود و در همین مسیر نیز گام برمیدارد، اما این هدف هنوز در همه بخشها محقق نشده است.
علویانمهر عنوان کرد: اکنون سامانههای برخی وزارتخانهها از جمله وزارت نفت، بهداشت، درمان و علوم پزشکی و نیرو در پنجره واحد نظام ایدهها و نیازها (نان) یکپارچه شده است و ۲ سامانه ساطع و سمات نیز با سامانه نان هماهنگ میشود.
وی اعلام کرد: ادغام این ۲ سامانه در نظام ایدهها و نیازها اقدامی بزرگ است که باعث تقویت سامانه نان میشود و از پراکندهکاری در زمینه اتصال پژوهشهای علمی به رفع نیازهای جامعه جلوگیری میکند.
علویانمهر با اشاره به تهیه یک گزارش تحلیلی در زمینه عملکرد نظام ایدهها و نیازها در سه سال گذشته گفت: اگرچه این سامانه رشد خوبی داشته، اما این کافی نیست و باید شتاب بیشتری پیدا کند.
هوشمندسازی نظام ایدهها و نیازها
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام از هوشمندسازی سامانه نظام ایدهها و نیازها خبر داد و گفت: این سامانه کارآمد برای رفع علمی نیازهای صنعت، رو به توسعه بوده و بهتازگی هوشمندسازی شده است.
ماموریتهای تازه ISC در حوزه مجلات و دیپلماسی علمی
وی ارتقای کیفیت مجلات پژوهشی کشور را یکی دیگر از ماموریتهای جدید موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام برشمرد و گفت: به این منظور، کارگاههای کشوری برای مسئولان نشریات علمی کشور برگزار شده است.
علویانمهر افزود: نیمنگاهی هم به ارتقای کیفیت مجلات علمی جهان اسلام داریم و کشورهای عراق، پاکستان و مالزی در این زمینه از ISC تقاضای همکاری کردهاند.
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ادامه داد: با وجود همه محدودیتهای کشور در ماههای گذشته، دیپلماسی علم و فناوری از سوی ISC دنبال شده و جلسات مجازی با نمایندگان علمی و دانشگاههای کشورهای افغانستان، مالزی، عراق، ترکیه، قبرس، تونس و اندونزی برگزار شده است.
علویانمهر اضافه کرد: کشورهای حوزه آسیای میانه نیز تقاضاهایی را برای توسعه همکاری با موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام مطرح کردهاند.
وی یادآور شد: از ابتدا مقرر شده که موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام به سومین پایگاه استنادی معتبر جهان تبدیل شود و با همین هدف، خود را محدود به کشورهای اسلامی نخواهیم کرد.
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: قرار است پنج دفتر منطقهای این موسسه در آسیای میانه، کشورهای عربی، آسیای جنوبشرقی، آفریقا و ترکیه و قبرس راهاندازی شود.
آغاز اعتبارسنجی دانشگاههای خارجی و موسسات غیرانتفاعی داخلی
علویانمهر یکی دیگر از جدیدترین ماموریتهای وزارت علوم به موسسه ISC را اعتبارسنجی دانشگاههای خارج از کشور و موسسههای غیرانتفاعی داخلی برشمرد و گفت: همه دانشگاههای خارجی اعتبارسنجی خواهند شد تا خانوادهها برای ثبتنام فرزندان خود در دانشگاههای معتبر و باکیفیت آسودهخاطر باشند.
وی عنوان کرد: با توجه به استقبال مردم در سالهای اخیر، ابتدا اعتبارسنجی دانشگاههای کشورهای ترکیه، قبرس، روسیه و مالزی آغاز شده است.
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ادامه داد: این موسسه تا کنون پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی را ارزیابی و رتبهبندی میکرد، اما از امسال رتبهبندی مؤسسههای غیرانتفاعی نیز به ماموریتهای آن افزوده شده است.
علویانمهر گفت: در زمان حاضر، حدود ۴۰۰ موسسه غیرانتفاعی در کشور فعال است که حدود ۱۵ مورد نیز در استان فارس قرار دارند.
نمایه ۵۰۰ عنوان نشریه خارجی در پایگاه استنادی جهان اسلام
معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام نیز در این نشست خبری از پیشرفت این موسسه در تحول دیجیتال خبر داد و گفت: ISC در این زمینه ۲۲ برنامه از جمله توسعه حکمرانی دادهبنیان را اجرایی و گزارشهای دقیق و کاربردی را برای پیشبرد اهداف جامعه علمی کشور از جمله دانشگاهها ارائه کرده است.
محمدرضا قانع از اعطای شاخص اثرگذاری به نشریات داخلی کشور خبر داد و گفت: ۴۰۰ هزار نشریه بر اساس معیارهای استاندارد اثرگذاری ارزیابی شدند و یکهزار و ۷۵۴ نشریه موفق به دریافت شاخص اثرگذاری شدند.
وی با اشاره به اهمیت این شاخص در جایگاه استنادی نشریات علمی، از دیگر نشریات نیز خواست تا اطلاعات خود را در پایگاه استنادی ثبت کنند تا پس از ارزیابی، این شاخص را دریافت کنند.
معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام اعلام کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ISC باید ۵۵ هزار مقاله خارجی از کشورهای اسلامی را نمایه کند که تا کنون ۵۳ هزار مقاله نمایه شده است.
قانع اظهار کرد: با وجود همه مشکلات کشور در ۲ سال گذشته، این طرح رشد قابلتوجهی داشته و بیش از ۵۰۰ نشریه خارجی در این پایگاه استنادی نمایه شده است.
وی افزود: نمایهسازی نشریات علمی ۳۵ کشور اسلامی و غیراسلامی در دستور کار قرار گرفته تا هنگام جستجو، پاسخگویی به جامعه علمی دقیقتر و سریعتر باشد.