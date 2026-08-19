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سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران با اشاره به گستردگی جغرافیایی و جمعیتی ورامین گفت: توسعه خدمات کتابخانهای از مهمترین نیازهای فرهنگی شهرستان است و کتابخانههای سیار میتوانند دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به منابع مطالعاتی را تسهیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یاسر تقوی؛ سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران در سفر یکروزه به شهرستان ورامین ضمن حضور در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان و تقدیر از دو نویسنده بومی، با امام جمعه شهرستان و کتابداران دیدار و گفتوگو کرد.
تقدیر از نویسندگان بومی شهرستان، ارزیابی میدانی وضعیت کتابخانهها، نیازسنجی امکانات و برنامهریزی برای توسعه خدمات فرهنگی در سطح شهرستان و بازدید از کتابخانهها از دیگر اهداف این سفر بود.
اولین جلسه انجمن کتابخانههای شهرستان ورامین باحضور حسین عباسی، فرماندار ویژه ورامین؛ یاسر تقوی، سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان تهران؛ محمدرضاکریمی، رییس اداره کتابخانههای شهرستان ورامین؛ داریوش خزائی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اعضای حقیقی وحقوقی انجمن در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد.
محمدرضا کریمی در ابتدای این جلسه گزارشی از برنامههای فرهنگی، فعالیتها و وضعیت ۹ باب کتابخانه عمومی شهرستان ورامین به صورت تصویری و مستند ارائه کرد.
حسین عباسی، فرماندار ویژه شهرستان ورامین گفت: احداث کتابخانه و مجموعههای فرهنگی در مناطق کم برخوردار شهر میتواند بخشی از کمبودهای فرهنگی منطقه را جبران کند که هماهنگی لازم برای احیا آنها در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در حال انجام است.
وی در ادامه مهمترین دستور کار این جلسه را تعیین تکلیف ساختمانهای کتابخانه فردوس و فرهنگسرای ژولیده نیشابوری عنوان کرد و گفت: این املاک، امانت مردم در اختیار ما بوده و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
یاسر تقوی، سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی استان تهران با بیان اینکه وضعیت کتابخانههای عمومی در شاخصهای تعداد امانت، عضویت و همچنین وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانهها با توجه به قدمت تاریخی، تمدن و جمعیت شهرستان ورامین، در شان این شهرستان نیست افزود: ورامین حتی فاقد یک کتابخانه استاندارد درخور این میزان جمعیت است. این موضوع نیازمند عزم ملی و همراهی مدیریت شهری است تا در کنار هم کتابخانه درجه ۵ و اصلی این شهرستان را به کتابخانه استاندارد و یا با کیفیت خیلی بهتر به عنوان یک کتابخانه مرکزی ارتقا دهیم.
تقوی با تأکید بر اهمیت عدالت فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و جمعیتی ورامین گفت: توسعه خدمات کتابخانهای از مهمترین نیازهای فرهنگی شهرستان است و کتابخانههای سیار میتوانند دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به منابع مطالعاتی را تسهیل کنند؛ شهرستان ورامین تنها یک کتابخانه سیار دارد و با توجه به تعداد بالای روستاهای شهرستان، وجود یک کتابخانه سیار دیگر ضروری است، میتوان با راهاندازی و تجهیز کتابخانههای سیار، نیاز روستاهای پر جمعیت شهرستان و نواحی شهری فاقد کتابخانه را مرتفع کرد؛ در این راستا ادارهکل کتابخانههای عمومی استان نیز آمادگی دارد در صورت اختصاص خودرو مناسب برای این امر، تجهیز، نیرو و منابع این کتابخانهها را تأمین کند تا سطح وسیعی از شهروندان از خدمات کتابخانهای برخوردار شوند.
حسین شیرازی؛ معاون فرماندار نیز با اشاره به جمعیت بالای شهر ورامین و قدمت تاریخی آن به عنوان دیار قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت فعالسازی این ظرفیتها تأکید کرد و گفت: تأخیر در بازسازی، هزینهها را چندین برابر افزایش خواهد داد. شهرداری و شورای شهر برای تحویل گرفتن این مراکز اعلام آمادگی کردهاند که لازم است هماهنگی نهایی جهت احیای هر چه سریعتر این فضاهای فرهنگی انجام گیرد.
نخستین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان ورامین با تقدیر از محمدامینی و رحیم مخدومی دو نویسنده بومی شهرستان به کار خود پایان داد.
یاسر تقوی در جریان سومین سفر شهرستانی خود، با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی عزیزی؛ امام جمعه شهرستان ورامین دیدار و گفتوگو کرد.
امام جمعه شهرستان ورامین در این دیدار ضمن قدردانی از فعالیتهای مجموعه کتابخانههای عمومی، بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح فرهنگی و فکری جامعه تأکید و خواستار اهتمام بیش از پیش، گسترش تعامل و همکاری میان کتابخانهها و ستاد نماز جمعه شهرستان شد.
در این دیدار سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران ضمن ابراز خرسندی از دیدار با امام جمعه ورامین ضمن بازدید از کتابخانه مصلی صاحب الزمان (عج) در خصوص همکاری جهت احیای این مجموعه فرهنگی قول مساعد داد.
در پایان این دیدار با اهدای بسته فرهنگی از تلاشهای فرهنگی طرفین تقدیر به عمل آمد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران، دوشنبه ۲۶ مردادماه، در بخش پایانی سفر یکروزه به شهرستان ورامین ضمن بازدید از برخی کتابخانههای شهرستان در دیداری چهره به چهره با کتابداران، در جریان دغدغههای آنها قرار گرفت.