به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک‌کرانچ، شواهدی از این قابلیت جدید در کدهای نسخه آیفون تیک‌تاک در آمریکا مشاهده شده است. در صورت فعال‌سازی این ویژگی، کاربران می‌توانند مبالغ دلخواه را مستقیماً در محیط گفتگو برای دیگران ارسال کنند و گیرنده نیز پرداخت را در همان لحظه و در محیط چت بپذیرد.

گفته می‌شود این تراکنش‌ها احتمالاً از طریق سرویس «تیک‌تاک پی» (TikTok Pay) مدیریت خواهند شد؛ سرویسی که پیش از این در بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا برای پرداخت‌های مرتبط با فروشگاه تیک‌تاک فعال شده بود.

اگرچه تیک‌تاک هنوز آزمایش عمومی این قابلیت را آغاز نکرده و کشورهای مورد پشتیبانی مشخص نشده‌اند، اما تحلیل‌گران معتقدند ورود پرداخت‌های همتا‌به‌همتا (P2P)، این پلتفرم را یک گام دیگر به مدل «اپلیکیشن همه‌کاره» یا Super-App نزدیک می‌کند. در این مدل، کاربر برای دسترسی به محتوا، ارتباطات اجتماعی، خرید آنلاین و انجام تراکنش‌های مالی، نیازی به خروج از برنامه نخواهد داشت.