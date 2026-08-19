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گسترش روابط تهران و بغداد و بررسی تحولات منطقه محور اصلی گفتوگوهای قالیباف در عراق خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سفر سهروزه خود به عراق را با ادای احترام به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد آغاز کرد.
دیدار با مقامات ارشد عراق در بغداد و حضور در مراسم چهلمین روز تشییع شهید امت در کربلا از مهمترین برنامههای این سفر است.
گسترش روابط تهران و بغداد و بررسی تحولات منطقه محور اصلی گفتوگوهای قالیباف در عراق خواهد بود.