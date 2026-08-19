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کشتی گیران ناشنوایان آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی کشوری موفق به کسب سه نشان ملی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان آذربایجان غربی از کسب ۳ نشان ارزشمند کشوری توسط کشتی گیران ناشنوای استان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی خبر داد.
عبدالسلام معروفی تاکید کرد: شهاب رحیمی از شهرستان بوکان در وزن ۷۲ کیلوگرم صاحب مدال طلا، علی شکیبازاده در وزن ۹۷ کیلوگرم از ارومیه صاحب مدال نقره و حسین سیفلو از شهرستان خوی در وزن ۹۲ کیلوگرم صاحب مدال برنز در مسابقات قهرمانی کشوری شدند.
رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان آذربایجان غربی با اشاره به میزبانی افتخار آمیز و ارزشمند استان از کشتی گیران کشوری در جریان مسابقات قهرمانی بمدت ۲ روز گفت: آذربایجان غربی میزبان حدود ۲۰۰ قهرمانان، مربیان و سرپرستان از کل کشور بود که توانست با میزبانی قابل تقدیر جایگاه خوبی در میزبانی از ورزشکاران ملی پیدا کند.
معروفی افزود: این رقابتها با هدف شناسایی و انتخاب برترین کشتیگیران برای حضور در ترکیب تیمهای ملی ناشنوایان و رقابت در مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ آسیا برگزار شد.
مراسم اختتامییه مسابقات با حضور سعید سرخه سرپرست دبیری کل فدراسیون، رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان، عبدالسلام معروفی رییس هیات ورزشهای ناشنوایان، جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی و روسای هیاتهای ورزشی اهدا شد.