کاردار و دبیر اول سفارت مالزی در تهران، با استقبال از توسعه تبادلات علمی و دانشجویی میان ایران و مالزی، از آمادگی این سفارتخانه برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌های ایران به دانشجویان مالزیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد حمیزام کاماروزمان، کاردار و دبیر اول سفارت مالزی در تهران در دیدار با دکتر قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان و دکتر جعفری مدیرکل اموردانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، با ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت : حضور هیئت دیپلماتیک مالزی در سازمان امور دانشجویان، نقطه آغازی برای تعمیق تعاملات دوجانبه و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان دو کشور است.

وی با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان یکی از مقاصد تحصیلی برخی دانشجویان مالزیایی افزود : در حال حاضر شمار دانشجویان مالزیایی شاغل به تحصیل در ایران محدود است و از آنجا که اغلب این افراد به‌صورت شخصی و بدون استفاده از بورسیه‌های دولتی اقدام کرده‌اند، بانک اطلاعاتی دقیقی از آنان در سفارت وجود ندارد.

کاردار سفارت مالزی گفت : یکی از اهداف اصلی ما این است که دانشجویان مالزیایی بیش از گذشته مورد توجه دانشگاه های ایران قرار گیرند، از این رو خواستار همکاری سازمان امور دانشجویان هستیم.

حمیزام کاماروزمان با اشاره به لزوم ارتقای شناخت جوانان مالزیایی از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی ایران تأکید کرد: شناخت کنونی دانشجویان مالزی از دانشگاه‌های ایران نیازمند تقویت است؛ بر همین اساس سفارت مالزی آمادگی دارد از بسترهای ارتباطی و رسانه‌ای خود، برای معرفی توانمندی‌های علمی ایران و ایجاد بسترهای همکاری جدید بهره گیرد.

وی پیرامون فرآیند تأیید مدارک دانشگاه‌های ایران گفت : این موضوع باید به‌طور تخصصی از طریق نهادهای مرجع ذی‌ربط در مالزی از جمله سازمان اعتبارسنجی مالزی (MQA) پیگیری شود و سفارت نیز برای پیشبرد این تعاملات تسهیل‌گری لازم را انجام خواهد داد .

دبیر اول سفارت مالزی همچنین با اشاره به نقش آژانس خدمات آموزشی مالزی (EMGS) در بازاریابی و معرفی آموزش عالی در خارج از کشور، افزود : این نهاد ظرفیت مناسبی برای همکاری متقابل دارد و سفارت مالزی آماده است زمینه‌های لازم را جهت تعامل مستقیم میان نهادهای متناظر در ایران و مالزی، تبادل دانشجو و برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک فراهم کند.