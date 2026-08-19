«اسکورت» که با نقدهای مثبت مردم، رسانه ها و منتقدان به پدیده جشنواره فیلم فجر تبدیل شد به زودی در سینماهای سراسر کشور روی پرده می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی فیلم، «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری سال گذشته در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

به تازگی لوگوی این فیلم با طراحی روح‌الله موحدی در آستانه نمایش رونمایی شده است.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد و با نقدهای مثبت رسانه ها و منتقدان مواجه و توانست به پدیده جشنواره تبدیل شود.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران فیلم هستند.

«اسکورت» به زودی در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.