دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر از آزادسازی ۵ هکتار زمین متعلق به ۳ نهاد با رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) و حکم دستگاه قضا شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بهزاد مرتمی گفت: ۵ هکتار زمین ملی در منطقه شهری رودسر متعلق به سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد اموال و املاک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) که از سوی فردی سودجو تصرف شده بود، با رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه چنین زمینی در رودسر به مبلغ ٧۵٠ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، افزود: با حضور نمایندگان دستگاه‌های مالک، زمین مورد نظر با حکم قضایی رفع تصرف شد و در اختیار این دستگاه‌ها قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر با اشاره به اجرای اقدامات قضایی برای متصرف، از مردم خواست با مشاهده هرگونه تصرف املاک در سطح شهرستان، دستگاه قضایی و نهاد‌های مرتبط را مطلع کنند تا مورد فوری پیگیری شود.

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