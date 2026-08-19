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معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، بر ضرورت رفع موانع پذیرش دانشجویان مالزیایی در دانشگاههای ایران و فعالسازی طرح بورسیههای متقابل میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ قنبری باغستان, معاون بورس و امور دانشجویان خارج و دکتر جعفری مدیرکل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان، با محمد حمیزام کاماروزمان کاردار و دبیر اول سفارت مالزی و امیرالدین بن زیدی دبیر سوم این سفارتخانه، دیدار و گفتوگو کردند.
قنبری باغستان در این دیدار که در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، با استقبال از حضور نمایندگان سفارت مالزی، اظهار داشت: سفارتخانهها میتوانند بهعنوان نمایندگان رسمی کشورها، نقش مؤثری در پیگیری مسائل دانشجویی و تقویت دیپلماسی علمی ایفا کنند.
وی با اشاره به پیشینه روابط علمی ایران و مالزی افزود: طی سالهای گذشته، شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دانشگاههای مالزی مشغول به تحصیل بودهاند و همکاریهای علمی میان دو کشور نیز روند مطلوبی داشته است. بهگونهای که در سال ۲۰۱۶، مالزی از نظر تولیدات علمی مشترک با پژوهشگران ایرانی، به جایگاه سوم در میان شرکای علمی ایران دست یافت.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه شمار دانشجویان مالزیایی در ایران همچنان محدود است، گفت: با وجود ظرفیتهای علمی، فرهنگی و مذهبی مشترک میان دو کشور، انتظار میرود حضور دانشجویان مالزیایی در دانشگاههای ایران افزایش یابد.
وی ادامه داد: ایران آمادگی دارد زمینه تحصیل دانشجویان مالزیایی را بهویژه در رشتههای فنی و مهندسی، علوم پزشکی، فناوری اطلاعات و علوم پایه فراهم کند و در این زمینه، حتی امکان اختصاص بورسیه به دانشجویان واجد شرایط مالزیایی نیز وجود دارد.
قنبری باغستان، مسئله تأیید دانشگاههای ایران در مالزی را یکی از موانع اصلی توسعه تبادلات دانشجویی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر، تنها دانشگاه تهران در فهرست دانشگاههای مورد تأیید مالزی قرار دارد. رفع این محدودیت میتواند مسیر حضور گستردهتر دانشجویان مالزیایی در دانشگاههای معتبر ایران را هموار کند.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح بورسیه متقابل میان دو کشور تأکید کرد و گفت: پیشنهاد سازمان امور دانشجویان، فعالسازی سازوکاری مشابه بورسیههای دولتی مالزی و ایران است؛ به این صورت که دو کشور بهطور همزمان و متقابل، سهمیههایی برای اعزام و پذیرش دانشجویان اختصاص دهند.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: این پیشنهاد پیشتر به وزارت علوم مالزی ارائه شده و با توجه به حضور رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و برگزاری دیدارهای متعدد میان وزیران علوم دو کشور، انتظار میرود سفارت مالزی نیز در پیگیری اجرای آن همکاری فعال داشته باشد.
وی از سفارت مالزی خواست موضوع گسترش فهرست دانشگاههای مورد تأیید ایران در مالزی و نیز اجرای طرح بورسیههای متقابل را در تعامل با نهادهای ذیربط آن کشور پیگیری کند.
محمد حمیزام کاماروزمان، کاردار و دبیر اول سفارت مالزی در تهران نیز در دیدار با معاون بورس و اموردانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان و جعفری, مدیرکل اموردانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان، با ابراز خرسندی از حضور در این نشست اظهار داشت: حضور هیئت دیپلماتیک مالزی در سازمان امور دانشجویان، نقطه آغازی برای تعمیق تعاملات دوجانبه و بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی میان دو کشور است.
وی با اشاره به جایگاه ایران بهعنوان یکی از مقاصد تحصیلی برخی دانشجویان مالزیایی گفت: در حال حاضر شمار دانشجویان مالزیایی شاغل به تحصیل در ایران محدود است و از آنجا که اغلب این افراد بهصورت شخصی و بدون استفاده از بورسیههای دولتی اقدام کردهاند، بانک اطلاعاتی دقیقی از آنان در سفارت وجود ندارد.
کاردار سفارت مالزی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ما این است که دانشجویان مالزیایی بیش از گذشته مورد توجه دانشگاه های ایران قرار گیرند، از این رو خواستار همکاری سازمان امور دانشجویان هستیم.
حمیزام کاماروزمان با اشاره به لزوم ارتقای شناخت جوانان مالزیایی از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی ایران تأکید کرد: شناخت کنونی دانشجویان مالزی از دانشگاههای ایران نیازمند تقویت است؛ بر همین اساس سفارت مالزی آمادگی دارد از بسترهای ارتباطی و رسانهای خود، برای معرفی توانمندیهای علمی ایران و ایجاد بسترهای همکاری جدید بهره گیرد.
وی پیرامون فرآیند تأیید مدارک دانشگاههای ایران یادآور شد: این موضوع باید بهطور تخصصی از طریق نهادهای مرجع ذیربط در مالزی از جمله سازمان اعتبارسنجی مالزی (MQA) دنبال شود و سفارت نیز برای پیشبرد این تعاملات تسهیلگری لازم را به عمل خواهد آورد.
دبیر اول سفارت مالزی همچنین با اشاره به نقش آژانس خدمات آموزشی مالزی (EMGS) در بازاریابی و معرفی آموزش عالی در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: این نهاد ظرفیت مناسبی برای همکاری متقابل دارد و سفارت مالزی آماده است زمینههای لازم را جهت تعامل مستقیم میان نهادهای متناظر در ایران و مالزی، تبادل دانشجو و برگزاری نشستهای تخصصی مشترک فراهم کند.