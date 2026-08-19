به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بدمینتون چلنج بین‌المللی آنتیکا سنگاپور ۲۰۲۶ از ۲۷ مرداد تا یکم شهریورماه ۱۴۰۵ در کشور سنگاپور در حال برگزاری است.

نیما رستم‌پور، ملی‌پوش بدمینتون ایران و بازیکن منتخب کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، با هدف کسب آمادگی بیشتر و حضور قدرتمند در این رویداد مهم آسیایی، در رقابت‌های بین‌المللی سنگاپور شرکت کرده است.

رستم‌پور در نخستین دیدار خود به مصاف نماینده استرالیا رفت و با ارائه عملکردی قابل توجه، حریف خود را با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۸ شکست داد و به مرحله بعدی رقابت‌ها راه پیدا کرد.

ملی‌پوش کشورمان در دومین دیدار خود نیز برابر نماینده هند قرار گرفت و با اقتدار و در دو گیم پیاپی، با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۶ به پیروزی رسید.

بدین ترتیب، نیما رستم‌پور با ثبت دو پیروزی پیاپی، جواز حضور در یک شانزدهم رقابت‌های چلنج بین‌المللی آنتیکا سنگاپور ۲۰۲۶ را به دست آورد و به مسیر خود برای صعود به مراحل بالاتر این مسابقات ادامه می‌دهد.