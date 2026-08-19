به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حکم رئیس قوه قضاییه، مدیران جدید دستگاه قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، و جمعی از مسئولان قضایی معرفی شدند.

براساس این احکام محمد علی‌نژاد به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و ناصر عتباتی، به عنوان رئیس دادگستری استان تهران منصوب شده‌اند.

علی نژاد، پیش از این ریاست کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه و معاونت قضایی استان را بر عهده داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به گستردگی تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی گفت: تغییرات در دو سطح در حال انجام است سطح نخست سطح ستادی و سطح دوم سطح صف است که رؤسای کل دادگستری استان‌ها را شامل می‌شود.

وی درباره تغییرات در سطح ستاد اظهار کرد: در این سطح ارزیابی‌ها و محاسبات لازم انجام شده و با توجه به کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته مشخص شده است که چه اشخاصی در چه حوزه‌ای فعالیت داشته باشند.