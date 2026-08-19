به مناسبت گرامیداشت مقام خبرنگار از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان هرمزگان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار که به همت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان برگزار شد گفت: خبرنگاران در دوران جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز در انعکاس سربلندی و پایداری مردم نقش مهمی داشتند.

محمد آشوری افزود: اقتصاد رسانه و حفظ جایگاه خبرنگاران از مهمترین مطالبات فعالان رسانه‌ای است.

وی گفت: حل مشکلات معیشی خبرنگاران از مهترین ارکان برای کار حرفه‌ای آنان است.

استاندار هرمزگان گفت: خبرنگاران با حفظ اخلاق حرفه‌ای امیدآفرینی را در جامعه برجسته میکنند.

آشوری افزود: کارگروهی با حضور خبرنگاران برای رفع مشکلات آنان تشکیل شده است که نتیجه آن به زودی مشخص می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: با کمک خبرنگاران و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی بسیاری از مشکلات برطرف شده است.

قهرمانی افزود: خبرنگاران نقش مهمی در حل مشکلات جامعه دارند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز بر نقش خبرنگاران در توسعه استان تاکید کرد.

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فاطمه جراره افزود: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی دغدغه حل مشکلات و بهبود شرایط با کمک فعالان رسانه‌ای را داریم.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خبرنگاران در دوران جنگ نقش مهمی در انعکاس مقاومت مردم داشتند.

در این مراسم همچنین از پوستر جشنواره منطقه‌ای رسانه‌ای خلیج فارس رونمایی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: متقاضیان تا پایان مهر امسال فرصت دارند آثار خود را با موضوعاتی از جمله تنگه هرمز، خلیج فارس و مدرسه شجره طیبه میناب به دبیرخانه این جشنواره بفرستند.

فرخنده جلالی افزود: مراسم پایانی این جشنواره امسال برگزار می‌شود.

در پایان این مراسم از بیش از چهارصد خبرنگار و فعال رسانه ای هرمزگان با اهدای لوح قدردانی شد.