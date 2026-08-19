

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، با حضور محمد بهرامی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه، عبدالحسین بدرلو سرپرست گروه مستند روایت فتح، سید سینا ولدبیگی کارگردان فیلم و جمعی از مسئولان، هنرمندان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم پاوه، از فیلم «دژ نو» در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاوه رونمایی شد. این فیلم با محوریت مظلومیت مردم نودشه و جنایت بمباران شیمیایی این شهرستان، پس از سه سال تحقیق و تولید، با مشارکت و حمایت هنرمندان، مردم و مسئولان منطقه ساخته شده و تلاش دارد بخشی از رنج، مقاومت و ایستادگی مردم پاوه را برای نسل‌های آینده روایت و ماندگار کند.