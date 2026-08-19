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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: از مجموع ۳۰ طرح درمانی دردست اقدام در سطح استان ، ۲۰ طرح آماده بهره برداری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی در جمع خبرنگاران افزود: توسعه دانشکده پرستاری و بهداشت، تکمیل زایشگاه بیمارستان، راهاندازی ساختمان فوریتهای پزشکی و ساختمان دانشکده دندانپزشکی از جمله این طرح هاست.
وی همچنین از احداث همراهسرای بیمارستان جلیل و تکمیل همراهسراهای بیمارستان امام خمینی دهدشت و امام سجاد خبر داد و افزود: چند پایگاه اورژانس و خانه بهداشت نیز با مشارکت خیرین در حوزه کهگیلویه به بهرهبرداری رسیده است.
پناهی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره فرسودگی ناوگان اورژانس گفت: عمر مفید بسیاری از آمبولانسهای استان به پایان رسیده و برخی از آنها بیش از ۱۵ سال در حال خدمت هستند.
وی افزود: در یک سال گذشته ۱۱ دستگاه آمبولانس جدید وارد استان شده و در توزیع آنها تلاش شده است توازن منطقهای رعایت شود؛ هرچند با توجه به حجم بالای مراجعات و استقرار بیمارستانهای مرجع، مرکز استان در اولویت قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از برگزاری نشست با خیرین کشوری برای استفاده از ظرفیت آنها در رفع کمبودهای حوزه درمان خبر داد.
پناهی با اشاره به وضعیت تجهیزات تصویربرداری گفت: استان دارای ۷ دستگاه سیتیاسکن و ۳ دستگاهامآرآی است و سرانهامآرآی استان بر اساس شاخصهای جمعیتی، نزدیک به میانگین کشوری است.
وی علت بخشی از خرابی و توقف این دستگاهها را استفاده بیش از ظرفیت دانست و بر ضرورت اصلاح فرهنگ مراجعه و جلوگیری از تقاضاهای غیرضروری برای خدمات تصویربرداری تأکید کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را یکی از راهکارهای کاهش ترافیک مراکز درمانی دانست و گفت: با اجرای این طرح، پزشک خانواده بیمار را هدایت کرده و در صورت نیاز برای مراجعه به پزشک متخصص اقدام میکند تا از سرگردانی و معطلی بیماران جلوگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به حواشی مطرحشده در فضای مجازی اظهار کرد: طرف گفتوگوی ما اصحاب اصیل رسانه هستند و از نظر ما انتقادهای مطرحشده از سوی خبرنگاران، حاشیه محسوب نمیشود، بلکه کمک و دستگیری برای اصلاح امور است.
پناهی افزود: انتشار خبرهای انتقادی را تهدید نمیدانیم، بلکه آن را یک فرصت میدانیم؛ هر زمان که خبرنگاران نسبت به عملکرد دانشگاه هشدار دهند، در واقع به سیستم کمک کردهاند و اگر خبری صحت داشته باشد و موجب التهاب و اضطراب جامعه نشود، حتماً پاسخگو خواهیم بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پاسخ به دغدغه خبرنگاران درباره کمبود نیروی انسانی در بیمارستانها گفت: برای رفع این دغدغه، مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و حتی به همراه استاندار با مسئولان مربوطه برای دریافت مجوز جذب نیرو نشستهایی برگزار کردهایم.
پناهی با اشاره به مراجعه روزانه مردم برای موضوع اشتغال افزود: در روزهای پاسخگویی به مردم، بخش عمده مراجعهکنندگان درباره اشتغال درخواست دارند، اما دانشگاه در حال حاضر مجوز جذب نیروی جدید ندارد و تلاش ما اجرای قانون است.
وی ادامه داد: بر اساس شاخصهای اعلامشده، به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت باید ۱۱۶ نفر نیروی بهداشت و درمان وجود داشته باشد و دانشگاه علوم پزشکی استان در حال حاضر ۸ هزار و۸۳۲ نفر نیروی مستخدم دارد.
پناهی تصریح کرد: بنابراین مسئله اصلی، کمبود مطلق نیرو نیست، بلکه توزیع نامتناسب و نامتوازن نیروهاست.
وی یکی از دلایل این مسئله را تغییر رسته نیروهای خدماتی و پشتیبانی عنوان کرد و گفت: بخشی از نیروهای خدماتی با توجه به داشتن تحصیلات دانشگاهی، درخواست تغییر وضعیت و انتقال به رستههای اداری را دارند که خروج نیروها از بخش خدماتی، مشکلاتی را در بیمارستانها ایجاد میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود درباره بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی گفت: از نظر کارشناسی، سیاست احداث این بیمارستانها بدون توجه همزمان به تأمین تجهیزات و نیروی انسانی، هوشمندانه نیست.
وی افزود: مناقصه ۳ بیمارستان ۳۲ تختخوابی در شهرهای لنده، سیسخت و چرام برگزار شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است، اما صرف ساخت ساختمان بدون تأمین تجهیزات و نیروی متخصص، میتواند این مراکز را به مجموعههایی زیانده تبدیل کند.