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فعالیت ۲ واحد دانهبندی شن و ماسه (سنگ شکن) در آمل بهدلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در جریان بازدید و پایش در روز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه از واحدهای معدنی سطح استان، دو واحد در شهرستان آمل بهدلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شدند.
حسین حیدرپور افزود: در جریان این پایشها، از سایر واحدها نمونهبرداری از پساب و خروجیها بهعمل آمد تا میزان انطباق فعالیتها با استانداردهای محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
وی گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه بهصورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
حیدرپور افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحدهای معدنی است و بیتوجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.