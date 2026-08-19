خواننده موسیقی ایرانی، با تأکید بر نقش موسیقی در انتقال شعر و ادبیات فارسی گفت: موسیقی یکی از مهم‌ترین حاملان فرهنگ و ادبیات است و بسیاری از مردم و نسل‌های مختلف، نخستین ارتباط خود با شعر حافظ و سعدی را از مسیر موسیقی برقرار کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد معتمدی در مراسم اعطای نشان سرو سیمین پارسی جان گفت: زبان فارسی در سال‌های اخیر از معدود حوزه‌هایی بوده که می‌تواند با سربلندی از کارنامه خود دفاع کند و شاید یکی از دلایل این موفقیت، ثبات مدیریتی و دور ماندن این حوزه از تغییرات سیاسی و جناحی بوده است.

وی با انتقاد از نبود یک برنامه و نقشه راه مشخص در حوزه موسیقی افزود: نهاد‌هایی مانند صدا و سیما، وزارت فرهنگ و دیگر دستگاه‌های فرهنگی، در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند برنامه‌ای واحد و منسجم برای موسیقی داشته باشند؛ در حالی که موسیقی، پیونددهنده شعر، ادبیات و فرهنگ با جامعه است.

این خواننده موسیقی ایرانی با بیان اینکه موسیقی همواره در اولویت‌های فرهنگی و بودجه‌ای مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، گفت: گاهی حتی نام بردن از موسیقی در میان مسئولان و مدیران فرهنگی با احتیاط همراه است و این پنهان کردن و به حاشیه راندن، می‌تواند آسیب‌های بیشتری در حوزه فرهنگ، هنر و باور‌های ملی و دینی ایجاد کند.

معتمدی همچنین ریشه بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور را در ضعف «عزت نفس ملی» دانست و تأکید کرد: اگر عزت نفس ملی ترمیم شود، بسیاری از مسائل کشور در حوزه‌های مختلف نیز قابل اصلاح خواهد بود.

وی با اشاره به نگاه جامعه به جوایز و افتخارات خارجی گفت: گاهی یک تقدیر یا جایزه خارجی، بیش از یک افتخار مهم داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که باید به جایی برسیم که جوایز و افتخارات ملی نیز برای هنرمندان و جامعه، مایه اعتبار و غرور باشد.

محمد معتمدی در پایان، با قدردانی از دریافت این جایزه، خود را شایسته چنین تقدیری ندانست و گفت: افراد بزرگی در حوزه ادبیات و تأثیرگذاری بر فرهنگ فارسی فعالیت کرده‌اند و این افتخار بیش از هر چیز، مسئولیت ما را در پاسداشت زبان، ادبیات و هویت ملی سنگین‌تر می‌کند.