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معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مسابقات ورزشی دانشآموزی یک کارگاه عملی تعلیم و تربیت است، گفت: برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر و سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان دختر با هدف تمرکز زدایی در یک نقطه و تسهیل حضور همه تیمهای استانی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد جعفری در نشست خبری چهل و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر و سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان دختر در جمع خبرنگاران افزود: در سالهای گذشته، برخی استانها به دلیل محدودیتهای مالی، مسافت و امکانات، امکان حضور در همه رشتهها را نداشتند؛ بنابراین شیوه جدید برگزاری مسابقات با هدف کاهش هزینهها، افزایش مشارکت استانها، ایجاد فرصت میزبانی برای استانهای مختلف و ارتقای کیفیت مسابقات طراحی شده است.
وی با تشریح رویکردهای این معاونت در حوزه ورزش دانشآموزی اظهار داشت: عدالت، کیفیت و هویت سه رویکرد اصلی در طراحی و اجرای مسابقات ورزشی دانشآموزان است.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: فعالیتهای ورزشی در چارچوب سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی، بخشی از فرآیند تربیت تمامساحتی دانشآموزان است و آثار آن به ساحت زیستی و بدنی محدود نمیشود، بلکه در تقویت هویت، مهارتهای اجتماعی، اعتمادبهنفس، سلامت روان و نشاط دانشآموزان نیز نقش دارد.
وی با بیان اینکه مسابقات ورزشی دانشآموزی یک کارگاه عملی تعلیم و تربیت است، اضافه کرد: دانشآموزان در میدان ورزش، مفاهیمی همچون کار تیمی، احترام به قانون و دیگران، مسوولیتپذیری، پذیرش پیروزی و شکست و تلاش برای پیشرفت را به صورت عملی تجربه میکنند.
جعفری خاطرنشان کرد: فرآیند مسابقات از مدرسه آغاز میشود و پس از طی مراحل منطقهای و استانی به مسابقات کشوری و در نهایت عرصههای بینالمللی میرسد و در این مسیر، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی نیز فراهم میشود.
وی تغییر شیوه برگزاری مسابقات در سال جاری را مبتنی بر ارزیابی دورههای گذشته و با هدف افزایش مشارکت و تحقق عدالت ورزشی دانست و گفت: در این مدل، علاوه بر افزایش انگیزه دانشآموزان و عوامل اجرایی، ظرفیت استانهایی که در سالهای گذشته فرصت میزبانی مسابقات ملی را نداشتند نیز فعال میشود و این موضوع به توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه ظرفیتهای اجرایی استانها کمک خواهد کرد.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش همچنین مدیریت استعدادهای ورزشی را یکی از مهمترین اهداف این مدل برگزاری مسابقات عنوان کرد و گفت: حضور دانشآموزان در مسابقات منطقهای این فرصت را ایجاد میکند که استعدادهای ورزشی آنان شناسایی، جذب، پرورش و برای ادامه مسیر به کانونها، باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی هدایت شوند.
وی همچنین از برگزاری نخستین دوره مسابقات ویژه دانشآموزان مدارس روستایی و عشایری در شهریور خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزانی انجام میشود که به دلیل پراکندگی مدارس و محدودیتهای موجود، کمتر امکان حضور در رقابتهای ورزشی را داشتهاند.
جعفری خاطرنشان کرد: در این طرح، فوتبال هفت نفره پسران و داژبال دختران برای دانشآموزان روستایی و عشایری پیشبینی شده که به میزبانی مشهد برگزار میشود.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه حضور دانشآموزان کشور در مسابقات جهانی برزیل نیز گفت: فرآیند شناسایی و آمادهسازی بهترین استعدادهای دانشآموزی با همکاری فدراسیونهای ورزشی در حال انجام است و هدف، حضور قدرتمند دانشآموزان ایران و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رقابتهاست.
وی از تشکیل کارگروه آسیبشناسی مسابقات پس از پایان این دوره خبر داد و خاطرنشان کرد: با استفاده از نظرات استانها، صاحبنظران و کارشناسان حوزه تربیتبدنی و سلامت، نقاط قوت و ضعف مسابقات بررسی و برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت برگزاری در سالهای آینده برنامهریزی خواهد شد.
رییس فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور گفت: برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر و سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان دختر با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و تاکید بر تربیت تمام ساحتی آنها در راستای سند تحول بنیادین صورت گرفته است.
حمیدرضا صائبی افزود: مسابقات امسال برای نخستینبار به صورت منطقهای و در ۶ منطقه کشور برگزار میشود تا ضمن افزایش مشارکت دانشآموزان، ظرفیت استانهای بیشتری برای میزبانی مسابقات مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به تغییر شیوه برگزاری مسابقات ورزشی دانشآموزی کشور با هدف افزایش مشارکت دانشآموزان، توسعه میزبانی استانها و تحقق عدالت ورزشی افزود: مسابقات امسال برای نخستینبار به صورت منطقهای و در ۶ منطقه کشور برگزار میشود تا ضمن افزایش مشارکت دانشآموزان، ظرفیت استانهای بیشتری برای میزبانی مسابقات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: مسابقات دانشآموزی در سه مرحله و در رشتههای مختلف برگزار میشود و در بخش پسران هشت رشته و در بخش دختران هفت رشته ورزشی در نظر گرفته شده است.
صائبی با اشاره به اهمیت استعدادیابی در این مسابقات گفت: فرآیند ورزش دانشآموزی از مدرسه آغاز و پس از عبور از مراحل منطقهای و استانی به مسابقات کشوری میرسد و در ادامه، استعدادهای برتر برای حضور در عرصههای ملی و بینالمللی شناسایی و هدایت میشوند.
رییس فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور ادامه داد: برای نخستینبار مسابقات ویژه دانشآموزان مدارس روستایی و عشایری نیز با هدف تحقق عدالت ورزشی برگزار میشود و دانشآموزان این مدارس به صورت ویژه در رقابتهای پیشبینیشده حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات با شعار «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» و با تأکید بر سلامت و امنیت دانشآموزان برگزار میشود، گفت: مسابقات ورزشی دانشآموزی علاوه بر ایجاد نشاط و امید، بستری برای تربیت تمامساحتی، مشارکت عمومی و شناسایی استعدادهای برتر ورزشی است.
صائبی همچنین از برنامهریزی برای حضور دانشآموزان زیر ۱۸ سال کشور در مسابقات جهانی دانشآموزی در برزیل خبر داد و خاطرنشان کرد: با همکاری فدراسیونهای ورزشی، فرآیند انتخاب و آمادهسازی دانشآموزان برای حضور در این رقابتها در حال انجام است.