مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ۲۳۱ هکتار زمین در دولت چهاردهم به محدوده شهری در بجنورد اضافه شده که این به معنی توسعه ساخت و ساز و کنترل قیمت مسکن در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میرکریمی با بیان اینکه با الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهری، حالا قرار است بخشی از این زمین‌ها به خانه‌هایی برای متقاضیان مسکن تبدیل شود، گفت: قرار است دولت زمین را واگذار کند و مردم خودشان خانه‌ها را بسازند.

میرکریمی از افتتاح طرح‌های مختلف در هفته دولت هم گفت: الحاق زمین در انتهای خیابان قیام و شهرک گلستان بجنورد هم جز برنامه هاست و در حال انجام است.

کاملی مدیر فرودگاه بجنورد هم در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما افزود: پرواز‌ها در فرودگاه بجنورد هم پیش بینی میشود یکشنبه عصر و دوشنبه صبح تا پایان شهریور ماه برقرار باشد.