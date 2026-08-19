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رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران گفت: با تجهیزو نوسازی بوستان آزادگان این بوستان به یک مرکز تفریحی، گردشگری و بزرگترین پارک موضوعی کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی درباره طرحهای توسعه بوستانهای تهران گفت: بوستان آزادگان در جنوب شرق تهران، با کمک سرمایهگذاری بخش خصوصی در مسیر تجهیز، بهروزرسانی و تقویت زیرساختهای رفاهی قرار گرفته است.
وی افزود: با اجرای طرح، توسعه کمنظیری در بوستان ۱۱۲ هکتاری آزادگان ایجاد میشود و این بوستان به یک مرکز تفریحی، گردشگری و بزرگترین پارک موضوعی کشور تبدیل خواهد شد.
پیرهادی در ادامه یادآور شد: امیدواریم با اتمام این طرح، کانون گردشگری جدید و کارآمدی برای ساکنان جنوب شرق تهران و مسافران پایتخت ایجاد شود و سرانههای فرهنگی، گردشگری، ورزشی و آموزشی مشیریه و افسریه ارتقاء یابد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به سیاست مدیریت شهری برای ایجاد، توسعه و تجهیز فضای سبز و بوستانهای بزرگ تهران تصریح کرد: مطالعات تخصصی برای ارتقاء کیفیت خدمترسانی به شهروندان در بوستانهای شهر در حال انجام است و این روند تداوم خواهد یافت.
وی همچنین گفت: طرح تحول و ارتقاء کیفیت برای بهرهبرداری و ایجاد امکانات بیشتر در بوستانهای پایتخت از سوی مدیریت شهری در حال پیگیری است تا به صورت گستردهتر اجرایی شود.