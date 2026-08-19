معاون مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به شکایت کلان ۲۹ ایالت آمریکا از شرکت «متا» بابت آسیب‌های اینستاگرام به نوجوانان، از رویکرد برخی مسئولان داخلی که به دنبال تسهیل دسترسی به این سکو هستند، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین الله‌داد در واکنش به تحولات اخیر حقوقی علیه شرکت متا در آمریکا، یادداشتی انتقادی منتشر کرد. او در این پیام با اشاره به شکایت ۲۹ ایالت آمریکا علیه این شرکت، گفت: این ایالت‌ها بابت اثرات مخرب و اعتیادآور الگوریتم‌های اینستاگرام بر روی نوجوانان، درخواست غرامتی معادل ۱.۴ تریلیون دلار کرده‌اند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با لحنی کنایه‌آمیز به تناقض موجود در دیدگاه برخی مسئولان داخلی پرداخت و نوشت: «اینجا هم یک عده مسئول زحمت‌کش مدام دغدغه دسترسی آسان‌تر زاکربرگ به مغز نوجوان ایرانی را دارند.» وی در پایان، این نوع نگاه و اصرار بر باز کردن فضای سکو‌های آسیب‌رسان خارجی را که در خود آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، «عقب‌ماندگی شیک و اتوکشیده» توصیف کرد.



