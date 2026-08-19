به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور، به منظور سنجش سطح دانش گمرکی کارکنان گمرک، آزمون سراسری تعیین صلاحیت حرف‌های را با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران از طریق ثبت نام به صورت اینترنتی در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www برگزار مینماید

شرایط ثبت نام در آزمون فوق به شرح ذیل است.

شرایط ثبت نام کنندگان:

همه کارکنان سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین واجد شرایط ثبت نام هستند.

زمان ثبت نام متقاضیان آزمون سراسری تعیین صلاحیت حرف‌های در روز چهارشنبه ١٤٠٥/٠٥/٢٨ آغاز و در روز سه شنبه ١٤٠٥/٠٦/٠٣ پایان میپذیرد.

متقاضیان ثبت نام در آزمون در صورت داشتن شرایط باید به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www مراجعه و ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه آزمون نسبت به ثبت نام، با وارد نمودن کد ملی و شماره پرسنلی نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.