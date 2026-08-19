تدوین اسناد در زمینه‌های حفاظت از دارایی‌های فکری، توصیه‌نامه اخلاقی، الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی و حقوق و مسئولیت‌های مدنی و کیفری و مقابله با سیطره‌های عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت‌های انسانی و تقویت نقش ساختار‌های مردم سالار در مقابله با فروبستگی فناورانه جهت تصویب در مراجع قانونی با رعایت موازین شرعی» به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این اصلاحیه آمده است:

وکلای ملت همچنین در جریان بررسی مواد اعاده شده طرح مذکور، با تذکرات شورای نگهبان در متن این طرح، موافقت کردند.

بند (ر) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: شورای ملی راهبری: شورای ملی راهبری هوش مصنوعی موضوع مصوبه جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳.۳.۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی.

۲. ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شود و ذیل رئیس جمهور فعالیت می‌کند»

۳. بند (ت) ماده ۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: سازمان ملی هوش مصنوعی همکاری لازم را با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در زمینه تدوین و توسعه و کاربست اسناد هوش مصنوعی داشته باشد.