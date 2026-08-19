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استاندار اردبیل از افزایش بازرسی و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا و اقدامات پیشگیرانه، برای کاهش زمینه های قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامییگانه استاندار اردبیل در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل، با تأکید بر رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای قاچاق، آموزش و آگاهیبخشیِ مردم را یکی از ارکان مهم مقابله با قاچاق دانست.
استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین و تنظیم بازار گفت: در ایام جنگ اخیر، ۱۳۰ هزار تن کالای اساسی، تأمین، توزیع و بر روند عرضه آن نظارت شد.
امامییگانه همچنین بر تقویت زیرساختهای نگهداری کالاهای تملیکی تأکید کرد و گفت: استان اردبیل آمادگی لازم را برای همکاری در احداث انبارهای اموال تملیکی دارد.
در این جلسه، عسکری مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور، از پیگیری برای تصویب «حق کشف قاچاق» برای ضابطان و دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: استفاده از سامانههای الکترونیکی و کاهش فرآیندهای دستی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، امکان نظارت بهتر بر کالاهای مکشوفه را فراهم و از بروز تخلفات و فساد در این حوزه جلوگیری میکند.