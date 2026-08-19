نشان «سرو سیمین پارسی‌جان»، به پاس به کارگیری ادب فارسی به محمد معتمدی خواننده کشورمان و دو برگزیده دیگر رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آیین اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان»، که ساعاتی پیش در حوزه هنری برگزار شد، جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی، از جمله ناصرفیض (شاعر و مسئول دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری) عباس حسین نژاد (مدیر دفتر طنز حوزه هنری)، حضور داشتند.

‌حاضران در این نشست صمیمانه، زبان فارسی را خط مقدم نبرد تمدنی دانسته و بر ضرورت پاسداری از آن به عنوان هویت ملی و سنگر فرهنگی تأکید کردند.

ناصر فیض، شاعر و مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، با تأکید بر اهمیت زبان فارسی در حفظ هویت فرهنگی کشور، گفت: زبان فارسی یکی از مهم‌ترین پایه‌های فرهنگ و هویت ایرانی است و حفظ و تقویت آن، زمینه معرفی فرهنگ ایران به جهان را فراهم می‌کند.

وی افزود: حوزه هنری از ابتدای فعالیت خود توجه ویژه‌ای به ادبیات فارسی داشته و دفتر پاسداشت زبان فارسی نیز با هدف تمرکز بیشتر بر این موضوع شکل گرفته است.

فیض برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه ادبیات کهن فارسی از جمله حافظ، سعدی، عطار و تاریخ بیهقی را از برنامه‌های این دفتر عنوان کرد و گفت این دوره‌ها با استقبال علاقه‌مندان همراه شده است.

مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری همچنین درباره جایزه «سرو سیمین» گفت: این جایزه برای تقدیر از افرادی در نظر گرفته شده که اگرچه وظیفه سازمانی آنها پاسداری از زبان فارسی نیست، اما در فعالیت حرفه‌ای خود به استفاده درست و شایسته از این زبان توجه دارند.

به گفته فیض، «سرو سیمین» به صورت ماهانه به سه نفر از فعالان حوزه‌های مختلف اهدا می‌شود تا توجه عمومی به اهمیت زبان فارسی و استفاده صحیح از آن افزایش یابد.

این مراسم با قدردانی از فعالان عرصه پاسداشت زبان فارسی و اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» همراه بود.

جایزه "سرو سیمین" به محمد معتمدی (خواننده)، امیرمهدی نژاد (مدیر رویداد من لهجه دارم در اینستاگرام) ومحمدمهدی باقری۵ (مدیر موسسه ویراستاران) اهدا شد.

پیش‌تر این جایزه در پنج دوره اهداء شده و دراین افرادی مثل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه، کاردار هند در ایران، مدیرعامل پیام‌رسان «بله» و آقای سرامی از شاعران بنام کشور اختصاص یافته بود.