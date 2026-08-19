مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: چهارمین مهرواره کشوری «بچه‌های مقاومت» با هدف فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت و استعداد‌های هنری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: چهارمین مهرواره کشوری «بچه‌های مقاومت» با هدف فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت و استعداد‌های هنری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

زهرا آبسوران از برگزاری چهارمین مهرواره کشوری با عنوان «بچه‌های مقاومت» خبر داد و اظهار کرد: این مهرواره با هدف فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت کودکان و نوجوانان در یک رویداد فرهنگی و هنری برگزار می‌شود و اعضای کانون در سراسر کشور می‌توانند در آن حضور داشته باشند که چهارمین دوره این مهرواره به صورت کشوری و در دو بخش نقاشی و خوشنویسی ویژه کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصت مناسبی برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند تا برداشت‌ها، احساسات و نگاه خود را نسبت به مفاهیم ارزشمند فرهنگی و اجتماعی از زبان هنر بیان کنند.

وی تصریح کرد: نقاشی و خوشنویسی از جمله قالب‌هایی هستند که کودکان و نوجوانان می‌توانند از طریق آنها بدون محدودیت، احساسات و ایده‌های خود را به تصویر بکشند و آثار خلاقانه‌ای خلق کنند از این رو، مهرواره «بچه‌های مقاومت» علاوه بر وجه فرهنگی و مناسبتی، بستری برای شناسایی و معرفی استعداد‌های هنری اعضای کانون نیز خواهد بود.

آبسوران با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه در ایام تابستان اظهار کرد: فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران جنگ، همانند بسیاری از بخش‌های فرهنگی و آموزشی، تحت تأثیر شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از وضعیت موجود قرار گرفت، اما این شرایط موجب توقف فعالیت‌های کانون و قطع ارتباط مربیان با کودکان و نوجوانان نشد.

وی تصریح کرد: مربیان کانون با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از ابزار‌های ارتباطی و فضای مجازی تلاش کردند روند آموزش، تعامل و ارائه محتوای فرهنگی و تربیتی را استمرار بخشند و اجازه ندهند وقفه‌ای جدی در مسیر ارتباط با اعضا ایجاد شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی افزود: در آن مقطع، اولویت کانون حفظ ارتباط با کودکان و نوجوانان، ایجاد آرامش و فراهم کردن زمینه‌ای برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بود از همین رو، بخشی از برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت بستر‌های مجازی دنبال شد و مربیان تلاش کردند متناسب با شرایط، فعالیت‌هایی را طراحی و ارائه کنند که علاوه بر جنبه آموزشی، زمینه سرگرمی، خلاقیت و ارتباط مستمر کودکان و نوجوانان با کانون را نیز فراهم کند.

آبسوران بیان کرد: پس از فروکش کردن شرایط جنگی و فراهم شدن امکان ازسرگیری فعالیت‌های حضوری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی برنامه‌های تابستانی خود را با شعار «برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم و می‌سازیم» آغاز کرد که انتخاب این شعار با هدف تقویت روحیه امید، نشاط، همدلی و تعلق خاطر به میهن در میان کودکان و نوجوانان صورت گرفته است و تلاش شده برنامه‌های تابستانی در فضایی شاد، پویا، خلاق و متناسب با روحیات این گروه سنی برگزار شود.