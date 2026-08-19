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رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا گفت: حضور مردم در میدان، در کنار شجاعت و ایستادگی نیروهای نظامی، از عوامل اصلی دفاع از کشور و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در نشست بررسی تحولات جنگ؛ از میدان تا خیابان با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ۴۰ روزه افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران موجب شد آمریکا نتواند در برابر ایران به اهداف خود دست پیدا کند و توانمندیهای ایران در حوزههای مختلف، محاسبات دشمن را تحت تأثیر قرار داد.
او منابع اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در چند محور برشمرد و تأکید کرد: قدرت هستهای، ظرفیت انرژی و منابع نفت و گاز، قدرت دفاعی، قدرت منطقهای، انسجام ملی و رهبری از مهمترین مؤلفههای اقتدار ایران اسلامی هستند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا با اشاره به پیشرفتهای دفاعی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوریهای موشکی و پهپادی به توانمندیهایی دست یافته که موجب حیرت و شگفتی جهان شده است و این توانمندیها در کنار سایر مؤلفههای قدرت، ظرفیت بازدارندگی کشور را افزایش داده است.
سعیدی شاهرودی با بیان اینکه جنگ رمضان یکی از مقاطع مهم تاریخ به شمار میرود، افزود: مقاومت مردم، هدایت و رهبری و جانفشانی نیروهای انسانی کشور موجب شد ایران در این عرصه توانمندی خود را نشان دهد و به یکی از قدرتهای مؤثر در معادلات جهانی و منطقهای تبدیل شود.
او تغییر الگوی جنگ از نبرد متعارف و تجهیزاتی به جنگ نامتقارن را یکی از تحولات مهم این دوره دانست و گفت: جایگزینی شیوههای جنگ نامتقارن در کنار استفاده از ظرفیتهای بومی و دفاعی، تحولات جدیدی را در سطح منطقه و جهان ایجاد کرد و نشان داد معادلات قدرت تنها به تجهیزات وابسته نیست.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا رسیدن موشکهای ایران به اردن را یکی از نقاط عطف جنگ عنوان و تصریح کرد: دشمن تصور نمیکرد جمهوری اسلامی ایران بتواند به چنین سطحی از توانمندی دست پیدا کند و این اتفاق، بخشی از محاسبات آنان را تغییر داد.
او گفت: قدرت دفاعی ایران باعث شد دشمن نسبت به توانمندیهای کشور دچار شگفتی شود و این پیام را دریافت کند که جمهوری اسلامی ایران در منطقه از ظرفیت بالایی برای دفاع از منافع و امنیت خود برخوردار است.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی با اشاره به تحولات منطقه پس از جنگ رمضان تأکید کرد: ائتلافها و همکاریهای میان برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، عربستان و پاکستان، نمیتواند مشکلی برای ایران ایجاد کند و از سوی دیگر نشاندهنده این واقعیت است که کشورهای منطقه نمیتوانند مانند گذشته به حمایت و اتکای آمریکا متکی باشند.
او افزود: در اروپا نیز نشانههایی از تلاش برای ایجاد تغییر در روابط و کاهش وابستگی به آمریکا دیده میشود و برخی کشورها به دنبال آن هستند که ظرفیتهای مستقل خود را تقویت کنند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا گفت: یکی از پیامدهای مهم جنگ، تغییر نگرش مردم جهان نسبت به ایران و ملت ایران بود و افکار عمومی در بسیاری از نقاط جهان، تصویر متفاوتی از توانمندی، مقاومت و ظرفیتهای ایران مشاهده کرد.
سعیدی شاهرودی همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: بستن تنگه هرمز موجب تحولات عظیمی در اقتصاد جهان شد و این موضوع را میتوان یکی از موهبتهای بزرگ الهی برای ملت ایران دانست.
او یکی دیگر از پیامدهای جنگ رمضان را ایجاد فاصله میان آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و افزود: یکی از نتایج این تحولات، کاهش ابهت آمریکا در نگاه مردم منطقه بود و این مسئله نشان داد قدرت آمریکا در منطقه با گذشته تفاوت کرده است
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا در ادامه سخنان خود با اشاره به درسها و عبرتهای جنگ ۴۰ روزه گفت: نخستین و مهمترین عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران، وحدت حول محور رهبری است و هر اقدامی که این وحدت را خدشهدار کند، به منافع ملی آسیب میزند.
این مسئول افزود: حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی، یکی از مهمترین الزامات عبور از شرایط دشوار است و جامعه باید نسبت به تلاشهایی که با هدف ایجاد اختلاف و دو قطبیسازی انجام میشود هوشیار باشد.
سعیدی شاهرودی با اشاره به روابط ایران با کشورهای همسو گفت: ایران متحدانی دارد، اما نباید انتظار داشت کشورهای دیگر بهصورت همهجانبه و بدون توجه به شرایط خود از ایران حمایت کنند؛ هر کشور متناسب با شرایط، منافع و محدودیتهای خود تصمیم میگیرد.
او افزود: گروههایی مانند حزبالله و انصارالله نیز با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود عمل میکنند و نمیتوان انتظار داشت همه طرفها در هر شرایطی با یک الگوی واحد حرکت کنند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا با تأکید بر ضرورت تکیه بر قدرت در مذاکرات گفت: دشمن زبان قدرت را بهتر میفهمد و تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد که قدرت ملی و توان دفاعی باید پشتوانه دیپلماسی کشور باشد.
سعیدی شاهرودی افزود: آنچه مورد انتظار ملت است این است که با قدرت حرکت کنیم و با تکیه بر توانمندیهای کشور وارد مذاکره شویم؛ مذاکره زمانی میتواند منافع کشور را تأمین کند که پشتوانه آن قدرت ملی باشد.
او همچنین بر ضرورت ایجاد تعادل میان مطالبات و معذورات تأکید کرد و گفت: باید میان خواستهها، امکانات و محدودیتهای کشور توازن ایجاد و تصمیمگیریها بر اساس شرایط واقعی و منافع ملی انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی با اشاره به شرایط کنونی مذاکرات تصریح کرد: فلسفه و شرایط مذاکره امروز با گذشته متفاوت است و مذاکرات با تکیه بر قدرت و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران دنبال میشود.
او افزود: مردم با حضور خود در میدان، زمینه را برای دستگاه تصمیمگیری کشور فراهم کردند و حضور مردم موجب شد دولت و شورای عالی امنیت ملی بتوانند در شرایط حساس، تصمیمات خود را بر ریل قدرت و منافع ملی قرار دهند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا توجه به توازن میان "عزت، مصلحت و حکمت" را از اصول مهم تصمیمگیری در کشور دانست و گفت: این سه اصل باید همزمان مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات کشور در مسیر تأمین منافع ملی باشد
سعیدی شاهرودی یکی از مهمترین چالشهای امروز را تلاش برای ایجاد دو قطبیسازی در جامعه عنوان کرد و افزود: در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای خارجی مواجه است، جامعه بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد.
او با اشاره به جنایت دشمن و شهادت رهبر گفت: با توجه به سوابق بدبینیها و خیانتهای دشمن و جنایتهایی که علیه ملت ایران صورت گرفته است، حفظ وحدت و انسجام ملی اهمیت مضاعفی دارد.
سعیدی شاهرودی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران تصریح کرد: دشمن تلاش کرده با فشار و تهدید، اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربه نشان داده است که ایستادگی و مقاومت میتواند این فشارها را با شکست مواجه کند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا در بخش پایانی سخنان خود، اختلاف میان تیم نظامی و سیاسی آمریکا، کاهش سلاحهای راهبردی، مخالفت برخی متحدان منطقهای، اشتباهات محاسباتی و برآوردی آمریکا و همچنین تورم و نارضایتی مردم این کشور از دولت را از مهمترین چالشهای پیش روی آمریکا برشمرد.
سعیدی شاهرودی تأکید کرد: مجموعه این تحولات نشان میدهد معادلات قدرت در منطقه و جهان در حال تغییر است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم، رهبری، انسجام ملی و ظرفیتهای دفاعی و راهبردی خود میتواند در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کند.