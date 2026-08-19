معاون سیاسی، انتظامی و اجتماعی فرماندار پیشوا با تأکید بر ضرورت اجرای منسجم سیاست‌های جوانی جمعیت، خواستار به‌کارگیری حداکثری ظرفیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای حمایت از خانواده‌ها و تسهیل ازدواج جوانان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه جوانی جمعیت به ریاست ابراهیم جمشیدی، معاون سیاسی، انتظامی و اجتماعی فرماندار پیشوا و با حضور اعضا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار پیشوا با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در حوزه فرزندآوری گفت: قانون جوانی جمعیت ظرفیت‌های مناسبی برای حمایت و تشویق خانواده‌ها پیش‌بینی کرده است دستگاه‌های عضو باید در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود برای اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های شهرستان باید ظرفیت‌های موجود برای حمایت از خانواده‌ها را فعال کنند و زمینه‌های مناسب برای بهره‌مندی مردم از مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی را فراهم آورند تا اقدامات در حوزه جوانی جمعیت از سطح برنامه‌ریزی به مرحله اجرا برسد.

جمشیدی با اشاره به نقش شرایط اقتصادی و معیشتی در تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری خاطرنشان کرد: در کنار مشوق‌های قانونی، باید با همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع، حمایت از خانواده‌ها و ارتقای شرایط معیشتی تلاش شود تا زمینه برای تحقق سیاست‌های جمعیتی فراهم شود.

معاون فرماندار پیشوا در پایان خواستار ضرورت مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های جمعیتی دولت شد