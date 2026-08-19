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آتشسوزی گستردهای شامگاه سهشنبه در یک مرکز بازیافت پسماند در منطقه دپتفورد در جنوب شرق لندن رخ داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از اسکای نیوز، یک مرکز بزرگ دفع پسماند در دپتفورد واقع در جنوب شرقی لندن دچار آتش سوزی شد.
شعلههای آتش از فاصله چندین مایلی قابل مشاهده بود، آتشسوزی گستردهای شامگاه سهشنبه در یک مرکز بازیافت پسماند در منطقه دپتفورد در جنوب شرق لندن رخ داد و دود غلیظ ناشی از آن بخشهایی از آسمان شهر را فرا گرفت.بیش از ۱۰۰ آتشنشان در محل حادثه حاضر شدند.
برآوردها نشان میدهد حدود ۵۰ تن زباله خانگی در این مرکز دچار حریق شده است. آتشنشانان اعلام کردند عملیات اطفای حریق احتمالا تا طول شب ادامه داشته و این حادثه ممکن است به یک عملیات طولانی تبدیل شود.
همزمان به ساکنان مناطق اطراف توصیه شد تا حد امکان درها و پنجرههای خانههای خود را بسته نگه دارند، چرا که حجم زیادی دود از محل آتشسوزی متصاعد میشود.
این حریق همچنین بر خدمات ریلی منتهی به ایستگاه لندن بریج تأثیر گذاشته است.