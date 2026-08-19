به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از اجرای طرح ضربتی و هدفمند مقابله با قاچاق چوب، زغال و محصولات فرعی جنگلی و مراتع در سطح استان خبر داد.

سرهنگ عابدین ملکی‌پویا افزود: در پی اجرای عملیات‌های مشترک میان مأموران یگان حفاظت و انتظامی در محور‌های مواصلاتی استان، یک دستگاه خودروی کامیون حامل ۹۵۰۰ کیلوگرم چوب بدون مجوز در منطقه دلیجان توقیف شد.

او ابراز داشت: در جریان این طرح ضربتی که با استقرار در ایست‌های بازرسی و با مجوز‌های قانونی انجام گرفت، مأموران یگان حفاظت در شهرستان‌های مختلف استان، ضمن بازرسی ۶ واحد کارگاه چوب، به مدت ۳۹ ساعت در قالب اکیپ‌های دو‌نفره در چهار نقطه استراتژیک استان مستقر شدند.

سرهنگ ملکی‌پویا با اشاره به بررسی ۲۰ دستگاه خودروی باری از جمله کامیون، کامیونت و نیسان در ایست‌های بازرسی، گفت: در روند بازرسی‌های انجام شده، هیچ‌گونه تخلف دیگری در این خودرو‌های حامل چوب آلات مشاهده نگردید.

فرمانده یگان حفاظت استان مرکزی ضمن قدردانی از همکاری و حمایت مردمی در مسیر حفاظت از منابع طبیعی، بر اهمیت اطلاع‌رسانی و ارتباط مستقیم با مأموران تأکید کرد و شماره تلفن «۱۵۰۴» را برای گزارش تخلفات به مأموران یگان حفاظت معرفی نمود.

وی در ادامه با ارائه هشدار‌های لازم به رانندگان و متصدیان حمل محصولات جنگلی، گفت: هرگونه محموله چوبی باید دارای مجوز رسمی و معتبر باشد؛ هرگونه مغایرت در نوع، حجم یا مبدأ محموله، استفاده از مجوز منقضی‌شده، عدم ارائه مدارک قانونی، تأخیر غیرموجه در رسیدن به مقصد، ارائه اطلاعات نادرست در سامانه «میز خدمت» و یا تخلیه محموله در مقصدی غیر از مقصد تعیین‌شده، به‌منزله تخلف محسوب شده و خودرو‌های متخلف بلافاصله توقیف و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.