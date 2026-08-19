علی محمد مودب، شاعر، در سوگ و ثنای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی محمد مودب، شاعر، در سوگ و ثنای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شعری سروده است.

این کوچه پناه دل بی‌طاقت ما بود

این خانه امید و نفس و عزت ما بود



این خانه پناه همهٔ دربه‌دری‌ها

پایان غم و خستگی و غربت ما بود



این کوچه پر از خاطره‌های همهٔ ماست

این خانه که سرمایهٔ جمعیت ما بود



هر بار پیام تو امیدی و نویدی

در سخت‌ترین واقعه‌ها جرأت ما بود



تاریخ ندیده است چنین حکمروایی

لبخند تو آرامش و امنیت ما بود



یادا شعف و شادی دیدار عمومی

افسوس که بی‌تاب‌ترین فرصت ما بود



سیمای تو در لحظهٔ بشکوه نمازت

گاه جدل شک و یقین، حجت ما بود



دیدار غدیر تو خودش عیدی ما بود

هر عید، تماشای قدت برکت ما بود



چشمان تو هم‌زمزمه با قاری قرآن

انگار شب قدر که هم‌صحبت ما بود



شب‌های عزیز رمضان، شعر و تغزل

دیدار تو خوشبخت‌ترین ساعت ما بود



هر فاتحه‌ات در گذر از قبر شهیدان

حسرت به دل هر یل باغیرت ما بود



در پلک تو هر زمزمهٔ شوق شهادت

همواره هراس دل کم‌مهلت ما بود



ای گریه‌کن داغ شهیدان خدایی

با کرببلا روضهٔ تو بیعت ما بود



شد گریهٔ تو راه رسیدن به شهادت

ای کاش که این مرتبه هم نوبت ما بود



دل‌ها که شکستند، ولی هست شهادت

هست آن نفس گرم کز او قدرت ما بود



شد سایه‌گه خاطر ما نام بلندت

آن نام کز او خوشدلی و راحت ما بود