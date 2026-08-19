جمعیت سگهای بلاصاحب در استان البرز بیش از ۱۰ هزار قلاده است
مدیر کلینیک دامپزشکی شهرداری کرج با اشاره به چالشهای ساماندهی سگهای بلاصاحب گفت: جمعآوری، غربالگری، عقیمسازی و درمان سگهای بلاصاحب باید به صورت مستمر و حرفهای انجام شود و با توجه به افزایش جمعیت این حیوانات، قراردادهای پیمانکاران این حوزه نیز نیازمند تخصصیتر شدن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، امیرپیمان خسرویآزاد، مدیر کلینیک دامپزشکی شهرداری کرج، با اشاره به چالشهای ساماندهی سگهای بلاصاحب گفت: جمعآوری سگهای بلاصاحب بر عهده سازمان مدیریت پسماند شهرداریهاست و این فرآیند باید شامل جمعآوری، غربالگری، عقیمسازی و در موارد ضروری، حذف حیوانات بیمار و غیرقابل درمان بر اساس اصول دامپزشکی باشد.
وی در این برنامه سیمای البرز افزود: ساماندهی سگهای بلاصاحب با مشکلات متعددی روبهروست و یکی از مهمترین مسائل، تعداد بالای این حیوانات در سطح استان است. قراردادهایی که در این زمینه با پیمانکاران منعقد میشود باید به سمت حرفهایسازی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی دامپزشکی حرکت کند.
خسرویآزاد با بیان اینکه جمعآوری سگهای بلاصاحب یک فرآیند مستمر است، اظهار کرد: این حیوانات در طول سال زاد و ولد میکنند و اگر عقیمسازی به موقع انجام نشود، با رسیدن آنها به سن بلوغ و آغاز زاد و ولد، حجم کار و هزینههای ساماندهی افزایش خواهد یافت.
مدیر کلینیک دامپزشکی شهرداری کرج، کاهش عقیمسازی حیوانات خانگی از سوی شهروندان را نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش جمعیت حیوانات بلاصاحب دانست و گفت: هزینههای مربوط به عقیمسازی موجب شده این اقدام از سوی برخی شهروندان کمرنگتر شود.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری کرج برای کاهش مشکلات ناشی از حضور سگهای بلاصاحب گفت: با مساعدت شهرداری، تعداد شکایتهای مردمی در این زمینه کاهش یافته است، اما همچنان باید برای مدیریت جمعیت این حیوانات برنامهریزی جدی صورت گیرد.
خسرویآزاد با بیان اینکه خیابان محل نگهداری سگ نیست، افزود: برآوردها نشان میدهد جمعیت سگهای بلاصاحب در استان بیش از ۱۰ هزار قلاده است و حضور تعداد زیادی از این حیوانات در محیط شهری میتواند پیامدهای بهداشتی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد.
وی به مخاطبان برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: وجود فضولات حیوانات در معابر و همچنین ارتباط سگها و سایر حیوانات با پسماندهای شهری میتواند زمینه آلودگی و انتقال برخی عوامل بیماریزا و انگلها را فراهم کند. همچنین دسترسی حیوانات به زبالهها موجب شده برخی گونهها مانند سگ و روباه به زبالهخوار تبدیل شوند.
مدیر کلینیک دامپزشکی شهرداری کرج در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: برای مدیریت این وضعیت باید علاوه بر افزایش نظارت بر اجرای طرحهای جمعآوری، قوانین مربوط به ساماندهی حیوانات بلاصاحب نیز بهطور دقیق بررسی و اجرا شود تا هزینههای عمومی در این حوزه با اثربخشی بیشتری همراه باشد