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هدیه دادن و هدیه گرفتن در بیشتر فرهنگها وجود دارد و رسمی است که حتی اگر آن را نپسندید، ناگزیر باید گاهی به آن تن دهید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هدیه به شکلهای مختلف در زندگی اجتماعی ما حضور دارد؛ گاه در قالب هدیههای فیزیکی (مثلاً هدیه دادن عطر یا هدیه دادن ساعت و لباس و مانند اینها) و گاه در قالب هدیه کردن تجربه (مثلاً دعوت به یک شام، مهمانی یا سفر).
در فرهنگ غنی ایران اسلامی، تقدیم کردن هدیه، زبان عشق و نماد صمیمیت است.
با فرارسیدن ماه ربیع الاول و جشنهای مرتبط با این ماه، بازار هدیه دادن هم داغ شده است.
این سنت و فرهنگ، در سیره معصومین علیهم السلام هم ریشه داره و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی رو استحکام میبخشد.
با هدیه دادن، پیام محبت و خاطرههای خوش را به یکدیگر هدیه میدهیم
تشکر و لبخند در هنگام دریافت هدیه، نشان دادن علاقه و تشکر با استفاده کردن از آن هدیه، و پرسش نکردن از قیمت آن از آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن است.