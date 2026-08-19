به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هدیه به شکل‌های مختلف در زندگی اجتماعی ما حضور دارد؛ گاه در قالب هدیه‌های فیزیکی (مثلاً هدیه دادن عطر یا هدیه دادن ساعت و لباس و مانند اینها) و گاه در قالب هدیه کردن تجربه (مثلاً دعوت به یک شام، مهمانی یا سفر).

در فرهنگ غنی ایران اسلامی، تقدیم کردن هدیه، زبان عشق و نماد صمیمیت است.

با فرارسیدن ماه ربیع الاول و جشن‌های مرتبط با این ماه، بازار هدیه دادن هم داغ شده است.

این سنت و فرهنگ، در سیره معصومین علیهم السلام هم ریشه داره و پیوند‌های خانوادگی و اجتماعی رو استحکام میبخشد.

با هدیه دادن، پیام محبت و خاطره‌های خوش را به یکدیگر هدیه می‌دهیم

تشکر و لبخند در هنگام دریافت هدیه، نشان دادن علاقه و تشکر با استفاده کردن از آن هدیه، و پرسش نکردن از قیمت آن از آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن است.